Incierto, el regreso de 8 mil ambulantes al Centro Histórico

Diana Sánchez Barrios, líder de los comerciantes en vía pública del Centro Histórico, aseguró que siguen las negociaciones con el Gobierno capitalino, para que salgan a vender alrededor de 8 mil ambulantes, “pero todavía es incierto para cuándo regresemos”.



Al encabezar esta mañana la entrega de 500 despensas a igual número de sus representados, aunque ahora correspondió al grupo de ciegos y botargueros, quienes, como el resto de sus afiliados, siguen a la espera de los apoyos que tanto han anunciado los gobiernos local y federal.



Ante ello, la también líder del Movimiento por los Derechos Constitucionales del Comerciante Popular y del No Asalariado (MODECCOS), que aglutina 34 organizaciones de comerciantes en vía pública, insistió que “seguimos en negociación con el Gobierno, pero ya les quedó claro que nosotros hemos cumplido con los lineamientos establecidos”, afirmó.

“Hoy estamos trabajando de la mano con la gente que designó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para llegar a acuerdos, porque lo que más interesa a los líderes sociales es que la gente se ponga a trabajar. Las mesas de concertación las realizamos con el subsecretario de Gobierno, Félix Arturo Medina Padilla”, reveló la dirigente.



Dentro de estas negociaciones, explicó Diana Sánchez, propone que al menos 50% de los comerciantes salgan a laborar todos los días, “a pesar de ser una situación crítica por la que pasamos los vendedores, debido a que ya nadie tiene recursos”, señaló.



Garantizó que en las líneas de acción de los comerciantes en vía pública, “no están los bloqueos, ni cierre de calles o plantones. Nos vamos por la derecha. Queremos respeto, que ya no se nos criminalice y que los de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya no nos golpee, mucho menos que se roben nuestra mercancía”, afirmó.



Ante este panorama, vaticinó que el comercio en la vía pública, se va a desbordar por los millones de empleos formales perdidos por la pandemia. No hay capacidad de los gobiernos federal y local para detener este problema, mucho menos para generarlos faltan trabajos. Entonces los desempleados tendrán que salir a las calles para poder subsistir, para llevar de comer a su familia”, advirtió.

shgm