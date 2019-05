Edil de VC pide priorizar obras en La Merced

[email protected]

El edil de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, hizo un llamado a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y a la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana, para garantizar el procedimiento de la licitación para la rehabilitación de la Nave Mayor de La Merced.

En entrevistado al concluir su comparecencia en el Congreso capitalino, Moreno Rivera detalló que en dos ocasiones las licitaciones han sido declaradas desiertas sobre la última etapa de los 100 millones de pesos que destinó el Gobierno de la CDMX para la reconstrucción de La Merced.

“El 75% ya está hecho por los pasados gobiernos delegacionales y éste lo va hacer el Gobierno de la Ciudad, pero ya se les cayó la licitación sino declaran [el presupuesto] bianual, está en riesgo de perderse. Bianual para que se puede gastar en dos años en caso de no se culmine [la licitación]”.

El alcalde dijo que se encuentra preocupado, ya que el problema no es que concluyan la rehabilitación en tiempo, sino que se pierda el recurso. A pregunta expresa que si en una tercera ocasión la licitación no se culmine, Moreno Rivera señaló que se corre el riesgo de que se pueda perder, no se culmine la etapa o termine o se vaya para el siguiente ejercicio fiscal.