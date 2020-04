Congreso CDMX prevé reuniones virtuales con funcionarios ante coronavirus

Para conocer las medidas que el Gobierno capitalino ha adoptado o implementará por la emergencia sanitaria, así como preparar la ruta de cambios legislativos que permitan salir más rápido de la crisis económica, el Congreso local prevé reuniones virtuales con los titulares de áreas prioritarias.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Mauricio Tabe Echartea, anunció que propondrá convocar a mesas de trabajo virtuales, con los servidores públicos que encabezan las áreas prioritarias del Gobierno de la Ciudad de México.

Adelantó que dichas reuniones, por lo pronto, serían con los secretarios de Salud, Finanzas, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Trabajo, entre otras áreas.



Además, comentó que abrirá la discusión con el resto de los Grupos Parlamentarios, para evaluar si existieran otros servidores públicos con los que deban reunirse.



Tabe Echartea destacó que una responsabilidad fundamental del Congreso local y de sus diputados, es vigilar y controlar la acción del gobierno, con lo que con estas reuniones virtuales abren la oportunidad para que los funcionarios difundan públicamente las acciones que realizan y se sometan al escrutinio público.



“Con estas reuniones, el legislativo de la CDMX asume con mucha responsabilidad su función de vigilar la acción del gobierno, para conocer a detalle el alcance de las acciones que están implementando y despejar todas las dudas o rumores que hoy circulan en las redes”, soslayó.



Asimismo, añadió, abre la posibilidad de revisar si el rumbo es el correcto, para advertir a la jefa de Gobierno sobre los errores o fallas de algunos de sus funcionarios, para tener oportunidad de corregir y evitar consecuencias lamentables.



“Estas reuniones serán el espacio perfecto para que el Congreso apoye la labor del gobierno. Las descalificaciones mezquinas que busquen sacar raja política o el engaño descarado serán de un alto costo político, porque la gente se da cuenta cuando algunos abusan o llevan agua para su molino”, dijo.



De igual forma, sería oportuno conocer cuáles son las propuestas legislativas que el ejecutivo considera necesario sacar adelante, para que tengan instrumentos más adecuados para enfrentar esta crisis.



“El hecho de que no podamos sesionar por las medidas de aislamiento, no implica que debamos detener nuestra actividad. Tenemos que encontrar nuevas formas de realizar las actividades esenciales y una de ellas es adelantar el debate, en sesiones en línea, de las propuestas legislativas que debemos implementar para cuando termine la emergencia y no esperar a que termine la emergencia para empezar a discutir”, afirmó el panista.