Chocan Semovi y Mobike por permiso

[email protected]

Tras cancelar el permiso a Mobike, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) abrirá el proceso para que empresas puedan incrementar su parque vehicular ocupando el número de bicicletas que ya no tiene la firma, que eran 2 mil 400 unidades; Mobike amagó con ampararse si lo anterior se concreta.

Esta situación generó un conflicto entre la Semovi y la firma, pues mientras que el titular de la dependencia, Andrés Lajous, informó que la empresa perdió el permiso por no pagar los 6 millones 240 mil pesos como parte de la contraprestación para brindar el servicio por un año en la capital, la trasnacional aseguró que presentó un oficio de prórroga de 90 días, pues no lograron conseguir el dinero; no obstante, la dependencia no le dio respuesta.

Lajous Loaeza indicó que se siguieron los procesos de acuerdo a la normatividad, además de que se le dio a la empresa una prórroga, a pesar de que Jump y Dezba, otras empresas ganadoras, habían pagado.

Sin embargo, la firma ingresó un recurso de amparo el 20 de junio, donde el juez le concedió la suspensión temporal y le dio cinco días para demostrar que contaba con la suficiencia presupuestaria.

Al concluir estos cinco días el Juzgado Décimo Segundo de Distrito negó la suspensión definitiva del juicio de amparo, por lo que Mobike debía realizar el pago correspondiente, lo cual no sucedió.

“Hablamos con la autoridad para indicarle que requeríamos una prórroga para pagar, porque para nosotros era complicado conseguir esa cantidad de dinero, a pesar de que se nos dio, los tiempos no nos daban, entonces metimos un amparo para obtener más tiempo, pero no nos dieron la suspensión definitiva.

“Entonces le enviamos a la Semovi un oficio donde solicitamos 90 días y hasta el momento no nos ha respondido”, explicó René Ojeda, representante de Mobike.

Al cancelar el permiso, la secretaría abrirá un proceso a las empresas que participaron en la convocatoria para ofrecer los espacios que no serán cubiertos por Mobike para garantizar la oferta de unidades.

Ojeda exhortó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que interceda por la empresa; consideró que la Semovi no quiere que Mobike brinde el servicio, pues ha habido algunas trabas en el proceso.

Dijo que al llevarse a cabo un nuevo proceso para entregar los espacios que la empresa tenía destinados presentará un amparo y realizará los procesos jurídicos necesarios.

“Esta prórroga que solicitamos no creo que debiera de ser un problema, ya que se dan aplazamientos en otro tipo de servicios, entonces no sabemos cuál es la prisa de querer sacar este tema dejando a fuera a la competencia de Ecobici”, comentó.

La Semovi destacó que las bicicletas de Mobike dejarán de operar en la Ciudad hasta que se cubra el total de unidades de otras empresas que se requieren, es decir, 4 mil 800; mil 900 unidades de Jump, 500 de Dezba y el resto de espacios en juego.