Bajan de orden del día dictamen de Ley de Infancias Trans en CDMX

La Conferencia del Congreso local –Junta de Coordinación Política (Jucopo) y Mesa Directiva-, decidió bajar de la sesión ordinaria de este jueves, el dictamen de Ley de Infancias Trans, pese al compromiso de que presentarían una reserva, para que el trámite sólo sea permitido para menores mayores de 11 años de edad.

Por seis votos a favor –dos del PAN, dos del PRI, uno del PRD y otro del PES-, y cinco en contra –dos de Morena, dos del PT y uno del PVEM-, la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, anunció que quedaba anulado el punto 48 enlistado en la orden del día.

Sin embargo, por constantes errores de la secretaria de la Mesa Directiva, Liliana Huitrón, la discusión de los legisladores amenazaba con tomar otros tintes, dado que no atinaba a contar bien los votos sobre si aprobaban o no la orden del día y, en consecuencia, no habría sesión ordinaria este jueves.

Incluso, legisladoras que estuvieron ausentes durante la discusión, como Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y Circe Camacho Bastida, coordinadoras del PVEM y PT, respectivamente, de improviso aparecieron en la votación, lo que desconcertó a Huitrón.

De allí que, por exigencia de estas dos últimas legisladoras que se conectaron tarde a la sesión virtual, pero pedían incluyeran su voto, tuvo que realizarse otro conteo, pues Morena pretendía que fuera suspendida la orden del día de este jueves.

El motivo de la discusión y decisión de bajar este dictamen, es que la oposición argumentó lo mismo desde que fue presentada la iniciativa, y por lo que no ha podido ser aprobado ante el Pleno.

Jorge Gaviño Ambriz (PRD), Christian Von Roehrich de la Isla (PAN), Ferando Abotiz Saro (PES), así como Tonatiuh González Case y Miguel Ángel Salazar Martínez (PRI), sostuvieron que el dictamen viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Desde el principio hemos demostrado que los Congresos de los Estados, no tienen facultad para reformar el Código de Procedimientos Civiles. Sólo lo puede hacer el Congreso de la Unión. Entendemos la posición de los diputados de Morena por pretender ganar votos, pero deben entender que no es infringiendo la ley, como es su costumbre”, coincidieron los legisladores de la oposición.

En tanto, los morenistas Martha Ávila Ventura –desde la comodidad de su auto—y José Luis Rodríguez Díaz de León, junto con las petistas Circe Camacho –también desde su auto—y Jannete Guerrero Maya, apoyadas por Rojo de la Vega, pretendían anular la orden del día.

Gaviño Ambriz acusó a los morenistas Paula Soto Maldonado, Temístocles Villanueva Ramos y Eduardo Santillán Pérez, de pretender presionar al Congreso local, pues por la mañana ofrecieron conferencia de prensa virtual, para dar por hecho que este jueves presentarían dicho dictamen.

Anunciaron que con la reserva de que a partir de los 11 años cumplidos, toda persona podrá solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de cambio de nombre y sexo en el acta de nacimiento.

Aunque, añadieron, “en el supuesto de ser menores de los 11 años, deberán ir acompañados de ambos padres o de la persona que ejerza la patria potestad”, señalaron los morenistas.

Nunca consideraron que la orden del día es discutida previamente por la Conferencia del Congreso local, donde esta tarde, en acalorada reunión virtual, los coordinadores y vicecoordinadores de la oposición, junto con el coordinador de la asociación Encuentro Social, echarían por tierra sus planes.

Cabe aclarar que el dictamen no quedó anulado, “sólo habrá que afinarlo y demostrar que no afectamos el Código de Procedimientos Civiles. Deben entender los diputados que el Congreso de la Ciudad y los de los estados, no tenemos facultades para ello", enfatizó el panista Von Roehrich de la Isla.

Por ello, es casi un hecho que Santillán, Soto y Villanueva vuelvan a presentar le dictamen el próximo jueves. O bien, decidan congelarlo, como ha estado desde hace meses.

vare/rcr