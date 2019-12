Alcaldes no supieron ejercer presupuesto, dicen diputados

Los alcaldes de la capital del país no supieron cómo ejercer el presupuesto durante 2019, motivo por el que están a punto de incurrir en un subejercicio cercano al 50 % en términos generales, revela el reporte financiero del Gobierno de la Ciudad de México.



El documento refiere que a septiembre pasado, de los 43 mil 241 millones de pesos que se les entregaron a las demarcaciones políticas, sólo han ejercido 21 mil 243 millones de pesos.



De acuerdo con dicho reporte, las tres alcaldías que menos han utilizado su presupuesto son: Iztapalapa, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, quienes no han ejercido 1,419.4, 1,211.7 y 1,079.4 millones de pesos, respectivamente.



Diputados de oposición mencionaron que los alcaldes no supieron gastar el dinero que les entregaron para este año.



Lo grave de la situación, sostienen los legisladores de oposición, es que el año fiscal ya cerró, por lo que a las alcaldías les resultarán muy complicado gastar los 10 mil 742.8 millones que les falta por ejercer, aun cuando argumentan que ese fondo ya está comprometido, manifestó el perredista Jorge Gaviño.



Héctor Barrera, del PAN, manifestó que en algunos casos se les asignaron recursos adicionales para que pudieran cumplir con algunos proyectos, pero resulta que ni siquiera esos pudieron sacar adelante.