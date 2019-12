CDMX defiende alza a impuesto a hospedaje

Luego de que el sector hotelero y las plataformas de hospedaje, como Airbnb, amagaran con no pagar el aumento de impuesto del 5%, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el incremento será el más bajo en comparación de otras entidades del país e indicó que el Congreso local tendrá la última palabra sobre el tema.

“En el caso de hoteles como en otros casos se están homologando [el impuesto], vamos a seguir siendo de las entidades de la República que menos cobra por estos derechos por este tema. Morelos tiene un porcentaje más alto y Estado de México igual, más alto, pero es parte de la homologación, pero aún así es más bajo”, detalló.

A pregunta expresa sobre el amago de hoteleros y Airbnb de no pagarlo en caso de que se incremente, dijo que en el caso de la aplicación también corresponde a la homologación de los impuestos con otras entidades.

“El nuevo incremento sería también para hoteles, es un pequeño porcentaje mayor pero como ustedes saben la última palabra la tiene el Congreso de la Ciudad de México”, indicó.

Cabe mencionar que hoteleros y Airbnb pidieron el apoyo de diputados locales para que no se incrementara el impuesto por hospedaje de 3.5% a 5%, esta solicitud fue a través de la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso local, Patricia Báez Guerrero. “Los de Morena, PT, PES y PVEM se negaron a firmar la petición para que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo acepte, retirar esa medida en el paquete económico 2020”, comentó la panista.

El pasado 28 de noviembre la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González, indicó que van por la homologación con la zona metropolitana en la recaudación de impuestos, especialmente como sucede en el Estado de México en la tenencia vehicular, casinos y venta de alcohol.

Al explicar el contenido del Paquete Económico 2020 ante el pleno del Congreso capitalino, dijo que es necesario homologar políticas por cuestiones de seguridad, salud, medio ambiente y fortaleza económica con otros estados.

También detalló que rubros que formarán parte de la homologación, como lo son el 3% de tenencia vehicular a unidades nuevas con valor superior a 250 mil pesos, el impuesto de 10% a casinos y 4.5% en la venta de alcohol.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Na- than Poplawsky Berry, manifestó que el impuesto de hospedaje debe conservarse en 3% para la industria hotelera y no 5% como se propone en el Presupuesto para 2020 para cobrar más a la plataforma Airbnb. Lo anterior al considerar que no es momento de impactar a la industria turística.

Crecerá la inversión

La mandataria capitalina aseguró que en 2020 la inversión crecerá, ya que que este año la capital del país tuvo este año una inversión extrajera alta, así como una “mayor generación de empleos”.