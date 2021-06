Caminan hasta 2 km por la vacuna

Caos vehicular y largas filas se presentaron en los centros de vacunación de la Ciudad de México y el Estado de México.

En la Universidad de la Policía, en Álvaro Obregón, adultos mayores de 60 años tuvieron que caminar dos kilómetros para llegar al punto de inoculación; en la Universidad Anáhuac, en Huixquilucan, la fila de automovilistas alcanzaba los seis kilómetros.

En un recorrido de EL UNIVERSAL se observó que la calzada Desierto de los Leones se colapsó este miércoles, debido a que los adultos mayores descendían de los vehículos para llegar a la unidad vacunadora, lo cual se complicó más porque una docena de automovilistas se estacionaba para esperar a sus familiares. Esto provocó que otras personas tuvieran que caminar decenas de metros porque no avanzaban los vehículos.

“Tengo caminando más de una hora porque es un verdadero despapaye, se me hace injusto, ojalá las autoridades tengan compasión pues a mí me tocaba en Plateros, no sé qué tengo que hacer aquí”, dijo Enrique Mendoza, de 81 años, quien llegó agotado a recibir su vacuna.

María, de 60 años, decidió bajarse del transporte público y caminó cerca de dos kilómetros. Añadió que los autos particulares han ocasionado el colapso en el Desierto de los Leones.

“Venimos agotados, realmente pensamos que iba a ser más rápido pero tuvimos que caminar cerca de dos kilómetros”, dijo.

Rosalía y Virginia, de la colonia La Cañada, comentaron que para la primera dosis acudieron a Expo Santa Fe, que ahora es ocupada para inmunizar a las personas de 40 a 49 años.

En Álvaro Obregón se abrieron dos sedes vacunadoras: Estadio Olímpico Universitario y Universidad de la Policía, pero hace dos meses funcionaron Expo Santa Fe México y Deportivo Plateros.

Leer también: Forman fila kilométrica por vacuna antiCovid-19 en Huixquilucan

Ante la saturación, por la tarde el Gobierno capitalino anunció que el deportivo volverá a ser sede vacunadora este jueves y hasta el 5 de junio, cuando concluye la etapa de la vacunación.

Por otro lado, las autoridades comentaron que durante el primer día de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 a las personas de más de 60 años de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauh- témoc se inmunizó a 10 mil 484 personas adicionales de las que se tenían programadas, pues acudieron aunque no tenían cita.

Larga espera

Una fila de más de cuatro kilómetros, que por momentos llegó a los seis, en la zona limítrofe con la Ciudad de México, formaron autos con adultos de 50 a 59 años que acudieron al centro de vacunación contra el Covid-19 en la Universidad Anáhuac, ubicada en Huixquilucan.

Leer también: Esperaron más de 2 horas por vacuna en el Pepsi Center

La jornada comenzó a las 7:50 horas y continuó a pesar de dos tormentas, en donde había 7 mil dosis disponibles.

Este 2 de junio arrancó la aplicación de la segunda dosis de Pfizer para personas de entre 50 y 59 años de Huixquilucan, Metepec y Toluca, además de una veintena de municipios mexiquenses, como Tepotzotlán, Melchor Ocampo y Teoloyucan.