Coacalco, Méx.- Con drones que detectan calor, binomios caninos, así como personal de rescate de diferentes corporaciones es como sigue la búsqueda de Iván Arturo Melgarejo Pérez, senderista que subió a la Sierra de Guadalupe el pasado sábado 16 de marzo y que ya no regresó a casa.

Su esposa, Araceli Cruz, explicó en entrevista que la ayuda ha ido llegando para buscar a Iván, quien lleva seis días en calidad de desaparecido y de acuerdo a una cámara de seguridad vecinal, lo vieron llegar en su camioneta pero ya no regresó.

Personal de Protección Civil de Coacalco y del gobierno del Estado de México, Policía Agreste y de Alta Montaña, de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, Fiscalía mexiquense, así como voluntarios se han sumado a las tareas para localizar al hombre de 41 años de edad. Hoy se cumplen cinco días de búsqueda.

Senderista desaparecido en la Sierra de Guadalupe. Foto: Arturo Contreras

Antes de subir al Parque Estatal Sierra de Guadalupe, se dividen en cuadrantes y con los binomios caninos tanto de Coacalco, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec, rastrean algún indicio que les ayude a encontrar a Iván, realizando barridos a pie por los parajes de el Encinar, Las Candias, 1er Patio, El Mirador e inmediaciones de la presa.

Araceli solicita el apoyo de helicópteros para ingresar a zonas difíciles a pie, pues hay barrancos que son peligrosos. “El helicóptero que lo he solicitado desde los primeros días y no ha sido posible, me comentan que los que hay son exclusivamente para emergencias médicas. No para este tipo de situaciones”.

Los drones ya sobrevuelan alrededor de tres hectáreas, sin tener éxito, informó el gobierno municipal, al tiempo de hacer un llamado a la población que desea sumarse a las tareas de búsqueda, a mantenerse al margen a fin de evitar riesgos que pongan en peligro su integridad, debido a lo agreste de los parajes y a las altas temperaturas que se han registrado.

