Bloquean paso de Temoaya a Toluca por explotación de mantos acuíferos

Temoaya, Méx.- Un bloqueo más de 200 personas impiden el tránsito desde Temoaya, por el libramiento Bicentenario que conecta con Toluca, quienes demandan el cese de la explotación de mantos acuíferos, pues el manantial que abastece la presa El Ajolote es derivada para el municipio de Otzolotepec, afectando a 20 comunidades, cerca de 10 mil personas.

Juan Zacarías, uno de los delegados señaló que piden a la presidenta municipal de Temoaya, Nelly Brígida Rivera Sánchez que solucione la sobreexplotación de la presa, pues pese a las demandas no hay respuesta.

Dijo que la alcaldesa señala que ha notificado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre la inconformidad por la explotación del cuerpo de agua, pero "no nos enseña los documentos, solo nos toma el pelo".

"No queremos que nos dé vueltas, nos hemos reunido con ella y nos comprometió que va a encontrar una solución, pero no es así. Le pedimos que nos entregue un oficio, en donde quede estipulado que va a resolver el desabasto, pero no lo hace. Lo que queremos es que no se lleven el agua", dijo.

Agregó que hasta el momento han percibido daños graves, como quedarse sin abasto del recurso, sobre todo durante los dos últimos años, en que el uso fue superior, debido a la pandemia, que obligó a las familias a mantenerse en su casa.

"Como habitantes tenemos derecho al agua, estamos recibiendo muchos daños por esta explotación, pues el agua la llevan a otro municipio en donde la distribuyen para fraccionamientos, necesitamos una solución", agregó.

Los inconformes esperan a que salga un grupo de representantes, que por ahora dialogan con autoridades municipales, con la finalidad de resolver sus demandas, pero de no recibir respuesta, están dispuestos a mantenerse en el bloqueo.



apr/rmlgv