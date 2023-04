Poco antes del mediodía, este martes 11 de abril se reporta un bloqueo sobre el Eje 3 Oriente, Eduardo Molina al cruce con la calle de Zapata en la esquina de la Cámara de Diputados.

Se trata de integrantes del Movimiento Nacional de Afectados de Créditos hipotecarios FOVISSSTE que solicitan anulación de adeudos vencidos.

Alternativa vial

Si tienes que pasar por la zona puedes circular por Oceanía y Anillo de Circunvalación

Fuga de agua se convierte en socavón en la GAM

Vecinos de la colonia Dinamita en la alcaldía Gustavo A. Madero denuncian una fuga de agua que ya lleva 5 días y ya formó un socavón.

Esto ocurre frente al número 16 de la calle Séptima Cerrada de Valentín Canalizo esquina Valentín Canalizo en la zona de Martín Carrera.

Son miles y miles de litros de agua desperdiciándose que ya formaron un pequeño riachuelo que desciende hacia la avenida General Martín Carrera.

“Cuanto tiempo tiene esta fuga? 5 días y no la han reparado? Vienen, vienen, se hacen omisos y no, hasta la fecha, mire ya hasta se hizó un socavón “ señaló el señor Jesús Herrera, vecino del lugar.

Vecinos han llamado varias veces a las autoridades del Sistema de Aguas, pero no les hacen caso.

“ Yo he reportado siete veces y desde ese día dicen que vienen, vienen, pero no dicen cuando, tengo el folio del reporte pero no han hecho caso “ explicó Juan Manuel Domínguez otro vecino de la zona.

La fuga de agua es de una tubería de aproximadamente 4 pulgadas y más adelante ya se formó una oquedad de metro y medio de ancho por 40 centímetros de profundidad.

Los habitantes de la zona están preocupados que el socavón crezca y afecte sus respectivos domicilios.