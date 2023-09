Vecinos de la calle Florencio Constantino, en la colonia Vallejo, bloquean Circuito Interior frente a la estación Misterios del Metro de la CDMX; piden la reubicación de migrantes que no tienen cupo en el albergue Cafemin y se instalan en calles aledañas.

"Estamos aquí los vecinos de Florencio Constantino solicitando a las autoridades que nos hagan caso y den una solución efectiva y permanente porque no puede ser que vivamos a un lado de un albergue donde las personas no pueden pasar porque ya está sobrepasado.

"No pueden seguir porpiciando que la gente esté en la calle en condiciones que no son dignas ni para ellos ni para nosotros, pedimos que se reubique a las personas a un lugar digno donde no nos afecte a nosotros. Son personas y exigimos sus derechos y nuestros derechos. No se vale que se cuide a unos y se descuide a otros", dijo en entrevista a EL UNIVERSAL Pamela Simunovic, una de las vecinas.

🗣️¡Exigen reubicación de migrantes! Vecinos de la colonia Vallejo bloquean Ciruito Interior a la altura de la estación Misterios del Metro de la CDMX, piden reubicación de migrantes que no tienen cupo en albergue Cafemin, aseguran que los indocumentados están instalados en calles… pic.twitter.com/QsdnCqAqN5 — El Universal (@El_Universal_Mx) September 22, 2023

¿Por qué los vecinos no quieren a migrantes en la calle Florencio Constantino?

Los vecinos de Florencio Constantino en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero piden una solución porque no quieren que los migrantes continuen vivien en la calle.

"Como viven en la calle, las personas que ya no pueden entrar al albergue hacen sus necesidades en la calle, los niños están jugando, a la hora de meter los autos pueden haber un accidente ¿Quién los va a atender? Nosotros nos vamos a meter en un problema legal", denuncian.

Alternativa vial

Debido al bloqueo solo hay un carril habilitado con dirección hacia La Raza, por lo que la posible alternativa Eje 2 Nte Canal del Norte.

Con información de Berenice Fregoso

Vecinos bloquean Circuito Bicentenario en Vallejo, exigen reubicación de migrantes a espacios dignos y liberación de banquetas de Florencio Constantino. Reporte y #video: Berenice Fregoso /EL UNIVERSAL pic.twitter.com/IjvbP258RD — El Universal (@El_Universal_Mx) September 22, 2023

bmc/mcc