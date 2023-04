Mientras la venta ilegal de licencias de conducir a través de redes sociales sigue, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México alista la compra de nuevos plásticos con medidas de seguridad reforzadas, para evitar su falsificación.

A partir del tercer trimestre del año, la Semovi contará con 800 mil licencias de conducir, 800 mil tarjetas de circulación y 14 mil nuevas placas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Fernanda Rivera, directora general de Licencias y Operación del Transporte Vehicular de la Semovi, indicó que a través del Tianguis Digital del Gobierno de la Ciudad de México inició el proceso de licitación para la compra de 800 mil tarjetas de circulación para vehículos particulares tipo C (taxi) y E (ruta), 800 mil licencias de conducir, 2 mil placas para remolque, 10 mil para motocicletas eléctricas, y 2 mil para vehículos de demostración.

Durante el proceso se conocerá cuáles son los mejores candados y medidas de seguridad para erradicar la venta ilegal de estos documentos.

“Ahorita estamos analizando, con el fin de que puedan ayudar y ver qué podemos incorporar para tener mejoras”, subrayó la funcionaria.

Actualmente, las tarjetas de circulación cuentan con elementos de protección como: hologramas de seguridad, marcas de agua, líneas guilloche y tintas exclusivas para el Gobierno de la Ciudad de México y código QR.

En tanto, las placas están elaboradas con láminas que cumplen con todos los requerimientos establecidos por la Norma Oficial Mexicana (NOM).

“Sabemos que la gente escucha: no hay placas, no hay licencias, no hay tarjetas de circulación y sí tenemos todos los insumos para que puedan hacer sus trámites en todas las ventanillas de control vehicular que tiene la secretaría”, afirmó.

La práctica ilegal sigue

El UNIVERSAL constató que en redes sociales continúan los anuncios para ofertar documentos fuera de la norma, con tramite directo con el vendedor y no en establecimientos de control vehicular de la Semovi.

Por ejemplo, en Facebook se puede obtener la licencia de conducir permanente, por un costo de mil pesos. Se hace el trámite con un anticipo de 300 pesos y se da la garantía de validación del código QR.

En los mensajes que fueron publicados en los grupos conocidos como La Presa y San Juanico, y San Juan de Aragón 1 y 2 Sección Cero Política, informan que la licencia permanente tipo A sólo es en la Ciudad de México, y se puede tramitar desde los 28 años en adelante.

“Nos dices dónde te ubicas y nos acercamos a un punto medio. Checamos el QR para que verifiques que están registradas y pagadas. Para el trámite se requieren los datos y 300 pesos de inicio”, dice el anuncio.

En su edición del 25 de febrero de este año, EL UNIVERSAL publicó que a través de Facebook se podía adquirir la licencia de conducir tipo A2 por un costo de mil 800 pesos, cuando por la vía legal cuesta 900 pesos.

De acuerdo con la Semovi, actualmente se han remitido más de 387 mil placas para los distintos tipos de vehículos, particulares, motocicletas y ecológicos. También más de un millón de tarjetas de circulación para vehículos particulares, taxis y transporte, así como un millón 159 mil personas cuentan con su licencia de conducir física o digital.