Capitalinos buscan nuevas formas de moverse en la Ciudad de México ante las continuas contingencias ambientales registradas en el área metropolitana; vehículos eléctricos incrementan la demanda de uso.

En el tercer día con la activación de alerta por contaminación en el Valle de México la complicación para la movilidad incrementa ante la aplicación del doble Hoy No Circula donde los automóviles de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Las restricciones para el sector de transporte particular han generado que los habitantes de la Ciudad de México tengan que usar el transporte público que en la mayoría de las ocasiones se ve sobrepasado por la alta demanda en especial el Sistema de Transporte Colectivo Metro, camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y Metrobús; además que las bicicletas y patines siguen tomando popularidad entre los capitalinos.

Aumenta la demanda de vehículos eléctricos en la CDMX por contingencia ambiental y doble No Circula. Foto: Juan Carlos Williams

“Estoy cansado de siempre esperar mucho tiempo para tomar el metro y los taxis cada día son más caros, por eso opté por comprar una bici eléctrica” dijo Julio quien montaba su bici eléctrica sobre calles de la alcaldía Cuauthemoc.

Del centro de la metrópoli nace un vehículo eléctrico, el scooter y la bicicleta de energía eléctrica, la cual alcanza una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora y tiene capacidad hasta para dos personas.

“Es una opción para los que andamos en el centro y podamos avanzar entre autos, tráfico y gente” culmino Julio.

Los vehículos eléctricos tienen un costo que van de los 5 mil pesos hasta los 13 mil pesos de acuerdo al modelo y marca.





