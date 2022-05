Aprueban en Congreso capitalino terna para la Comisión de Atención a Víctimas

El Pleno del Congreso capitalino aprobó la terna que será enviada a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que ella designe a la persona titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.

Esta terna esta compuesta por Ernesto Alvarado Ruiz, Claudia Lilia Cruz Santiago y Horacio Toledo Martínez.

Alvarado Ruiz es el asesor designado por la jefatura de gobierno para coordinar los apoyos a las víctimas de la Línea 12 del Metro, por lo que se apunta como el que tiene mayores posibilidades.

En tanto, Cruz Santiago fue propuesta hace unos meses por el presidente Andrés Manuel López obrador para ocupar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), aunque el Senado la rechazó.

Esta terna fue rechazada por los diputados locales del PAN al asegurar que se corre el riesgo de que la Comisión de Atención a Víctimas en la ciudad no sea autónoma.

“Ernesto Alvarado es una persona que no escucha, que no es capaz de dar cumplimiento a su palabra, por lo que no podemos avalar el que esta terna esté integrada por una persona que no es idónea”, comentó el legislador Ricardo Rubio.

Cabe recordar que Armando Ocampo renunció como titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México en marzo pasado.

Con esta terna, en los próximos días la jefa de gobierno definirá al nuevo titular de la comisión.



