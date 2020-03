Alistan videoconferencias de prensa en CDMX

Si la cosa se pone peor por el coronavirus en la Ciudad de México, nos dicen que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y su equipo de Comunicación Social, están pensando en organizar conferencias de prensa virtuales en las que los reporteros manden sus preguntas y los funcionarios las respondan, con la finalidad evitar el mayor contacto posible. La medida suena muy sensata y en algunos casos habrá algunos funcionarios que saldrán beneficiados, pues a veces sus explicaciones son muy enredadas, como ha sido el caso de la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, en el caso del brote de sarampión.

Se pierden 15 millones en ajuste a Canal del Congreso

Tal parece que los diputados de Morena se patinan con los números. Ayer presentaron y aprobaron el dictamen con el que redujeron el presupuesto del Canal del Congreso. Según lo planteado por la coordinadora de la bancada, Martha Ávila, esa área tenía un presupuesto de 34.6 millones de pesos y decidieron hacer ajustes por 20.1 millones de pesos, de los cuales 14.5 los donarían para el combate al coronavirus y dejaron 5.6 millones para lo que queda del canal. Lo que nunca explicaron en el dictamen es a dónde fueron a parar los casi 15 millones de pesos que faltan del presupuesto inicial, por lo menos el documento no lo explica y ojalá no vayan a desaparecer y terminar en la bolsa o bolsas de algunos legisladores. Y como los diputados de oposición no se presentaron, pues no hubo quién los cuestionara.

Inician jaloneos por plazas de limpieza

Todavía no se aprueba el proyecto para basificar a los 105 trabajadores de limpieza del Congreso capitalino y ya empezó el jaloneo entre los diputados por tratar de colocar a personas afines, aunque sea en esos puestos, ya que nos adelantan que serán pocas las personas de la empresa U4 S.A. de C.V. las que se queden. De allí que el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo, hace días denunció las sigilosas pretensiones de algunos legisladores por basificar a familiares y allegados. Veremos si camina la propuesta de poner candados al proceso y garantizar que las nuevas plazas sean para los verdaderos trabajadores.

Alcalde se echa al Cabildo encima

En Joquicingo, el presidente municipal morenista Dionisio Becerril López, no sólo enfrenta la contingencia por Covid-19, sino la que generó su proyecto de presupuesto, pues no paran los cuestionamientos por parte de regidores. La mayoría de los integrantes del Cabildo insisten en que incluyó las partidas para obras y servicios, pero no explicó de qué se tratan, cuáles son o dónde se realizarán. Por ello, los ediles no paran de exigirle cuentas claras y hasta el momento el alcalde no da una explicación convincente de por qué entregó ese paquete presupuestal. No vaya a ser que el dinero termine en otra bolsa y no en la de las obras municipales. El munícipe no debería olvidar que ya vienen las elecciones en 2021 y le podrían pasar factura, por lo que debe ser muy claro y transparente en el manejo de los recursos.