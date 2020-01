Alcaldes deben dar la cara por los mercados

A la jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, le preocupaba que creciera la percepción de que los incendios en los mercados estuvieran relacionados con el tema de la extorsión y el cobro de piso, por lo que la Fiscalía General de Justicia dio a conocer los resultados de los peritajes practicados y en los que se concluye que los siniestros fueron por cortocircuitos. Además de ellos, nos mencionan que mañana los 16 alcaldes y el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, saldrán a dar una conferencia de prensa para informar de las nuevas acciones para la creación de un nuevo reglamento de estos centros de abasto y comprometer a los ediles en su mantenimiento; ya que, dicen, cuando suceden accidentes siempre escurren el bulto y ahora van a tener que dar la cara.

Ambulantes no quieren dejar las calles

El Gobierno de la Ciudad de México anunció el retiro de miles de comerciantes informales de los perímetros A y B del Centro Histórico. Sin embargo, nos platican que la administración capitalina no ha convencido a todos los dirigentes de las diversas organizaciones que ocupan esos espacios. Incluso, nos refieren que el pasado lunes por la tarde se reunieron unos 40 dirigentes de comerciantes, quienes se quejaron de que las autoridades en lugar de combatir a La Unión Tepito ahora van contra ellos y sus agremiados, por lo que afinan su plan de defensa para no dejar la vialidad. Al calor de la negociación hubo algunos que retomaron el tema de armarse para defenderse de las extorsiones. Una gran tarea tiene frente a sí la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, para que el tema no se le salga de control y termine en una confrontación innecesaria.

Néstor Núñez, el gran ausente

Por cierto, una de las ausencias más notorias en un evento en el Gobierno central fue la del alcalde morenista de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, sobre todo porque es en su demarcación donde se llevará a cabo el reordenamiento del ambulantaje. El hecho de que no estuviera presente, nos explican, es que no existe una buena relación, sobre todo por las diferencias de grupo que prevalecen al interior del partido, ya que don Néstor es parte del clan que encabeza el senador Ricardo Monreal. Pero más allá de ellos, también nos platican que está rota la relación con la autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow.

La lista negra de los diputados de Morena

En la bancada de Morena en Estado de México las cosas están que arden, pues nos dicen que la dirigencia está realizando un análisis del trabajo de cada uno de los diputados en el Congreso y ya están palomeando o tachando a quienes no tendrán la posibilidad de reelegirse. Nos dicen que son 20 diputados de 32 que conforman la bancada, entre los que destacan Azucena Cisneros, Faustino de la Cruz Pérez y Gabriel Gutiérrez Cureño. También están legisladores de otro grupo político, como Elba Aldana Duarte, Alicia Mercado Moreno, Elizabeth Millán García y Beatriz García Villegas. En contraparte, los que aseguraron un puesto dicen que son el coordinador parlamentario Maurilio Hernández González, así como Tanech Sánchez, Nazario Gutiérrez, Guadalupe Mariana Uribe, Liliana Gollas, Mónica Álvarez Nemer, Max Austin Correa y Karina Labastida Sotelo. ¡Ufff!