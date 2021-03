Alcalde pide no dejarse llevar por información falsa sobre vacuna Covid en Toluca

Toluca, Méx.- El alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, informó que en coordinación con los gobiernos federal y estatal, la próxima semana anunciará el inicio de la vacunación contra el Covid-19 para adultos de 60 años en adelante habitantes de esta demarcación y pidió a la gente no dejarse llevar por información falsa.

A través de un mensaje en redes sociales, indicó que será hasta después del 7 de marzo cuando podrían llegar las dosis para la primera etapa de vacunación y la aplicación se llevará a cabo en cuatro módulos. El alcalde pidió a la población estar atenta a los canales oficiales donde comunicarán los lugares, fechas y horarios para recibir la vacuna.

"Esta semana todavía no habrá vacunas, no se dejen llevar por la información falsa que ha circulado en redes sociales. Entre la presente semana y 7 de marzo todavía no habrá vacunas, lo más probable es que la próxima semana estemos comenzando el proceso de vacunación en Toluca y se los informaremos de manera precisa y oportuna", precisó.

Sánchez Gómez pidió a la ciudadanía registrarse en el sitio mivacuna.salud.gob.mx y acudir con una identificación oficial con fotografía el día que sean citados, además es preciso que al acudir porten el cubrebocas, mantengan la distancia social, presentarse desayunados y tomar los medicamentos en los horarios habituales, en caso de requerirlo, ir acompañados por una persona.

"No es necesario tratar de adelantarse a formar filas o apartar lugares desde la madrugada porque no servirá de nada, estamos previendo todo lo necesario para que la vacunación de nuestros adultos mayores se haga de manera ágil y segura", subrayó.

Añadió que tanto el número de contagios como decesos por Covid-19 ha disminuido de manera constante durante las últimas seis semanas en la capital mexiquense; sin embargo, es necesario mantener las medidas de protección, incluso tras ser vacunados.

