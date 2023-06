El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, denunciará penalmente a las personas que han intentado, dijo, desestabilizar su gobierno.

Al fijar su postura sobre el proceso de revocación de mandato que se pretendía realizar en su contra, aseguró que hay una campaña negativa y de desestabilización política y social contra su administración, y que esto quedó de manifiesto con las firmas falsas que se presentaron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para querer removerlo.

Comentó que esto se trató de una acción evidentemente política, orquestada por personas del PAN, PRI y PRD, como Alejandro Velázquez, coordinador de Barrios y Pueblos; Abraham Morales, exdirector de Participación Ciudadana; Alejandro Gutiérrez de la Cruz; Lourdes Amaya, exdiputada del PRD; y Carlos Chávez, excandidato del PRI.

Por lo anterior, adelantó que estas personas serán denunciadas penalmente por falsificación de documentos, pues presentaron firmas falsas ante el IECM para intentar removerlo.

“Le quiero decir al pueblo de Xochimilco que vamos a seguir luchando y vamos a seguir trabajando por su bienestar porque nos queda más de un año, y no funcionó la revocación de mandato, que era una la embestida de la derecha, pero fue una manipulación y utilizaron medios de participación ciudadana para desprestigiar la 4T… mercenarios ávidos de poder trataron de desprestigiarnos sin conseguirlo”, comentó Acosta Ruíz.

En este sentido, recalcó que la oposición no ganaría en la alcaldía, pues no tiene una representación significativa en la demarcación “pues si no juntaron las firmas para la revocación” no será posible un triunfo de PAN, PRI y PRD.

“Será un fracaso, no tiene pies ni manos, no tiene estructura, después de tantas patrañas, el PRD representa 3%, el PRI tiene 6% y el PAN por sí solo representa menos del 10%. Nunca Xochimilco ha sido gobernado por el PAN, no se ha tenido un solo distrito donde el PAN haya ganado”, subrayó.

