El alcalde de Cuajimalpa de Morelos, Adrián Rubalcava, dijo que aspira a ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para dar seguimiento a los proyectos de seguridad, mejorar la movilidad y revisar el desarrollo inmobiliario; aseguró que, en caso de ganar en 2024, no tendrá una actitud de revanchismo o persecución a exfuncionarios.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el priista, quien fue reelecto para ser edil cuajimalpense, aseguró que tiene la capacidad para gobernar y sostiene que aún hay tiempo para que se defina al candidato idóneo de la alianza PAN, PRI y PRD, a la cual pertenece, por lo que está dispuesto a dialogar para que haya un proyecto conciliador.

Dijo que quiere ser un mandatario de Gobierno conciliador y rechazó que se vaya a ir al partido Morena.

¿Quiere ser jefe de Gobierno por parte de la alianza opositora?

—Sí quiero ser jefe de Gobierno, un jefe de Gobierno conciliador, con un gobierno muy cercano a la población, pero sobre todo, un gobierno ciudadano, en donde el PAN, PRI y el PRD, Morena, Partido Verde, todos los partidos políticos están incluidos. Estoy bien evaluado, después de haber sido (elegido) cuatro veces (tres alcalde y una diputado local), pero busco tras- ladarlo al gobierno de la Ciudad, donde sea incluyente y que no sea encaminado a ser sectario a un partido político.

La gente no nos paga para estarnos peleando entre nosotros (partidos políticos), nos pagan para dar resultados, entonces esa es otra de las partes que yo siento fundamentales: un gobierno conciliador, en donde la prioridad del gobierno no sea llegar a ocupar un cargo para buscar que hizo mal el otro, (o) para decir quién es más corrupto, sino que lo que necesita la gente es alguien que gobierne para dar resultados y estar cercano a ellos y generar una conciliación.

¿Cuál es una de las principales problemáticas de la capital que tendría que resolver?

—Atendería prioritariamente varios temas: seguridad, la distribución de agua, hoy la Ciudad pasa por una crisis grave de distribución; tenemos una problemática importante en la movilidad y eso se refleja sin duda en el día a día en el transporte público, en el camión, en el Metro, y más allá de estar en una dinámica de ver qué es lo que no funciona, qué podemos promover, ya que se sigue utilizando mucho el vehículo. Atender el desarrollo urbano ya que esta metrópoli sigue creciendo muchísimo, y el tema de mujeres.

El edil indicó que se han hecho grandes inversiones para solucionar el problema del transporte, pero él invertiría en el crecimiento del Metro, para que llegue a todas las zonas, como Cuajimalpa.

Ahí, abundó, deben descentralizar las dependencias capitalinas para que no se colapse la movilidad, y dijo que se debe apostar por dar incentivos financieros, por parte de las secretarías, con la finalidad de que se reduzca el pago de impuestos para que inviertan en que sus empleados lleguen en transportes colectivos.

¿A qué estrategia o programa de la actual administración seguiría dándole seguimiento?

—Hay que darle continuidad a los proyectos de seguridad, hoy hay que reconocer que el actual gobierno ha dado buenos resultados en materia de seguridad, aunque a veces la oposición no queramos verlo, hay buenos resultados y hay que darle continuidad y mejorar algunas estrategias que pudieran no ser las más exitosas en este momento, entonces seguridad sería el plano principal.

¿Y cómo mejorar la seguridad una vez que esté en el gobierno?

—Debemos romper el divisionismo que se ha creado, que la policía de los alcaldes, que la policía del gobierno, ya que es un diálogo de separarnos, y actualmente nos ha llevado a que la afectación la tengan los vecinos y no sea algo que se aporte de manera positiva para mejorar la seguridad. A los policías hay que mejorarles las condiciones salariales, la aportación de un mejor seguro de vida, porque hoy los policías se rifan la vida todos los días y lamentablemente los seguros de vida son muy menores.

¿Cómo calificaría a la actual administración y el apoyo que ha dado a los alcaldes?

—No calificaría mal al gobierno actual, en seguridad vamos caminando bien, en movilidad, esto no quiere decir que yo me vaya a ir a Morena, como luego mis compañeros de Acción Nacional lo manifiestan, simplemente soy objetivo, no lo veo como un gobierno desastroso como lo queremos hacer (ver), a veces, la oposición.

La jefa de Gobierno ha entablado relaciones institucionales y de cordialidad con los alcaldes que se prestan, y por otro lado, siento que ha habido un esquema igualitario en el trato de alcaldes de Morena y de la alianza aunque no todos opinen eso. Siento que es así y que tampoco hay favoritismos hacia los alcaldes de Morena.

En caso de ganar la Jefatura de Gobierno, ¿será necesario abrir una investigación contra la administración actual?

—Creo que hay cosas que si sé que son evidentes de algún acto de corrupción, por supuesto que será procesado, pero no voy a estar persiguiendo, eso no va a pasar conmigo. No es mi visión, yo no gobierno con persecuciones. Yo no veo un gobierno con revanchismos.

¿Hay piso parejo para ser candidato de la alianza pese al acuerdo de que el candidato debe estar siglado por el PAN?

—Estamos todavía a un tiempo importante. Habrá que ver también qué pasa en el Estado de México, pero han querido generar este discurso de que yo ya me voy (a Morena) con el ánimo de que no participe en el proceso interno, y es un error porque lo que están haciendo es eliminar un activo que les proporciona el PRI, por lo menos 15% de la votación.

Estoy convencido de que el PAN va a tener sensibilidad de pensar un poquito antes de tomar una decisión del candidato, y que las mediciones sean las que nos determinen al candidato.

¿Qué opina de sus compañeros?

—Han hecho un buen trabajo, pero voy a va a conciliar para buscar la candidatura, sin duda, para poder participar en el proceso.

¿La jefa de Gobierno lo ha invitado a sumarse a Morena o formar parte de su proyecto?

—No me voy a Morena, y sí, la jefa de Gobierno sí me ha invitado a formar parte de su proyecto y yo he respondido lo mismo siempre que es: Yo puedo ayudar más desde donde estoy, con la finalidad de sumar gente. Me ha invitado a su proyecto nacional, al proyecto de la Ciudad, pero también me ha invitado el PAN. Yo soy un personaje que está dispuesto a sumar y que la ciudadanía sienta que existe un proyecto conciliador.