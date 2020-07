¡Adiós, otra vez, a las placas de Díaz Ordaz en la CDMX!

Quien aplaudió la decisión del comité integrado por la Secretaría de Cultura y la Comisión de los Derechos Humanos para quitar la placa de inauguración del mercado San Juan Curiosidades que tenía el nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ayer, durante la reinauguración del lugar tapó esta placa en la que se le agradecía al exmandatario la construcción del inmueble, incluso, al terminar gritó: “Se cierra la ignominia de esta Ciudad”. Nos dicen que si bien es la primera vez que se retira una placa en su administración, vienen más. El primero que lo hizo fue el exjefe de Gobierno, José Ramón Amieva, en una estación del Metro.

¿Quién sucederá a Rosa Icela en la Secretaría de Gobierno?

El nombramiento de Rosa Icela Rodríguez como coordinadora de Puertos y Marina Mercante en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) —hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador—, sorprendió a muchos actores políticos, funcionarios y alcaldes, pero no así a Claudia Sheinbaum, pues nos dicen que ya lo sabía, pero lo manejaba con discreción. Ayer se desataron rumores de quién ocupará la Secretaría de Gobierno, el segundo cargo más importante en la administración capitalina. Unos voltearon hacia el Gabinete de Seguridad y Justicia, otros más hacia los órganos desconcentrados y hasta a la propia Secretaría de Gobierno, pero en realidad, ninguno está confirmado. Lo que sí, coinciden, es que se requiere un perfil fuerte, que tenga interlocución con todos los grupos políticos y sociales, y sea de la confianza de doña Claudia. Hoy se dará a conocer el nombre.

Dueños de papelerías lanzan SOS

Nos platican que quienes no encuentran consuelo son los dueños de papelerías del Estado de México, pues nos comentan que por más llamados que han hecho al secretario de Educación Alejandro Fernández Campillo para que los tome en cuenta y los ayude cambiando el esquema de entrega de útiles escolares, no han recibido todavía respuesta. Nos detallan que la secretaría estatal mantiene el programa tal cual, es decir, comprar mochilas con útiles a través de una licitación, lo cual no beneficiará a los negocios que en estos momentos atraviesan una crisis financiera. Afirman que si se regresa al esquema anterior, en el que padres de familia recibían vales para comprar, eso les ayudaría mucho.