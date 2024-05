La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó de nueva cuenta la fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que habrá restricciones vehiculares para este martes 14 de mayo.

Lo anterior, debido a que a las 15:00 horas de esta tarde, se registraron concentraciones máximas de ozono de 156 ppb en la estación de monitoreo UAM Iztapalapa (UIZ), ubicada en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

En un comunicado, la CAMe precisó que esto se debe a la presencia de un sistema de alta presión en el centro del país, asociado con una masa de aire con ligero a moderado contenido de humedad, con cielo despejado a medio nublado.

Lee también Contingencia Ambiental: ¿Cómo se mide el índice de calidad del aire y la radiación UV?

Además, la estabilidad atmosférica es de moderada a fuerte, lo cual ha motivado el estancamiento de los contaminantes precursores del ozono y formación del mismo, dado que la radiación solar ha sido muy significativa y el viento en superficie ha persistido con intensidad débil en lo que va del día.

Se trata de la séptima contingencia ambiental del Valle de México en esta temporada de ozono.

Debido a esto, este martes 14 de mayo habrá restricciones vehiculares para los autos de uso particular con holograma de verificación 2; vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8; y autos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/rmlgv