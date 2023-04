El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Ulloa, informó que para 2024 ningún candidato podrá promocionarse en anuncios espectaculares, pues este tipo de publicidad ya se considera prohibida en la Ciudad de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que los aspirantes podrán utilizar otros espacios para promoverse, pero las azoteas estarán prohibidas.

“Esperemos que no las veamos en los espacios prohibidos, podrían en donde está permitida la publicidad exterior, como en bajopuentes, mupis, autosoportados —dentro de los 800 que están legales—, parabuses, son los espacios permitidos para anunciar cualquier marca. [En espectaculares] no veremos y esperemos que no veamos”, aseveró.

El funcionario detalló que el candidato o la marca que decida anunciarse en la Ciudad, deberá consultar si la empresa que está contratando tiene licencia y se encuentra en el Registro de Publicistas autorizados.

Destacó que se han retirado 50% de los mil 200 anuncios espectaculares que había en azoteas por toda la Ciudad, y las empresas que no cumplan para el 6 de junio con el retiro de los restantes, podrían hacerse acreedoras a una sanción de un millón de pesos por publicidad que no sea bajada.

Carlos Ulloa señaló a tres empresas que hasta el momento no han cumplido.

“Tenemos empresas que no han retirado ese tipo de espectaculares de azotea, que no están cumpliendo con la ley, es la empresa SINESA, ATM Espectaculares y RAPSA (Regio Anuncios Publicitarios), esas empresas estamos insistiendo que cumplan para evitar este tipo de sanciones, yo creo que también es un compromiso social que deben de tener las empresas con la ciudadanía”, dijo.

El titular de la Seduvi precisó que si estas empresas no cumplen con el retiro, como lo marca la Ley de Publicidad Exterior, además de las multas administrativas y penales, no estarán inscritas en el Registro de Publicistas, la plataforma en donde se integrará a todas las personas físicas y morales autorizadas para trabajar en la materia.

“Podrían no retirarse [los espectaculares], insisto en que no sea así, incluso podrían ampararse, pero está una ley que los prohíbe en la Ciudad de México, es ganar tiempo a algo que realmente se tiene que retirar”, comentó.

El secretario dejó en claro que la Ley de Publicidad Exterior y su reglamento no pretenden eliminar la publicidad exterior, sino regularla en dos sentidos: anuncios espectaculares y en los envolventes, los cuales también deben ser retirados a más tardar el 6 de junio.

Recalcó que el Gobierno de la Ciudad de México se ha ahorrado más de 85 millones de pesos por el retiro de estos 600 espectaculares, pues este gasto ha corrido por cuenta de las empresas de publicidad.

Carlos Ulloa dijo que el reglamento de la Ley de Publicidad Exterior ofrece alternativas a las empresas que bajen los espectaculares para que tengan un espacio de publicidad en los mupis, muros ciegos de planta baja, tapiales en obras, vallas de estacionamiento o predios baldíos.

“Estamos trabajando sobre diferentes modalidades y tipos de mupis, incluso en esquinas donde ellos adopten el compromiso de mantener esos espacios, donde se explota la publicidad, como alumbrado o jardinería y pavimentación, para que los mantengan en buen estado”, argumentó Ulloa.

Adelantó que posterior a la regulación de los mil 200 espectaculares, pasarán a los autosoportados, pues tienen detectados alrededor de 100 que están de manera irregular “y también serán retirados”.