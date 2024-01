La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) aclaró que Ulises Lara no necesita ser licenciado en Derecho para estar como encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de (FGJ).

Por lo anterior, en conferencia de prensa, se desmarcaron de la postura de otros abogados pertenecientes a la Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, quienes aseguraron que Ulises Lara no cumple con los requisitos para esta encomienda.

Precisaron que los poderes fácticos y los partidos de oposición están buscando crear desinformación sobre este tema porque están en contra de todo lo que tenga que ver con Ernestina Godoy, a quien calificaron como la mejor fiscal de Justicia que ha tenido México.

Lea también Ulises Lara no cumple los requisitos para la fiscalía de CDMX coinciden barra de abogados y México Unido

Martí Batres dio a conocer que este miércoles, Ulises Lara, se incorporó como representante de la Fiscalía: Foto: Especial

Dejaron en claro que, aunque son de izquierda, no están defendiendo o hablando a favor de Ulises Lara, sino que están por la legalidad, pues recordaron que el artículo 46 del Reglamento Interno de la FGJ no señala ningún requisito académico que deba cumplir el encargado de despacho.

“Cómo están muy ardidos están buscando que no pueda subir, con mentiras, el abogado Ulises Lara. Nosotros queremos que la ciudadanía esté clara de lo que está pasando. No estamos respaldando a Ulises Lara, estamos respaldando a la ley y, consecuentemente, a Ulises, que es distinto, esto no es una postura personal, es ante la ley y que se cumpla la ley”, dijo Óscar Alzaga, coordinador de la ANAD.

En este sentido, recordó que Ulises Lara es Coordinador General de Investigación Territorial y, por ley, suple algunas funciones de la fiscal, pero no está ocupando su cargo para cumplir con los requisitos que marca la Constitución de la Ciudad, como el grado universitario y la experiencia mínima de cinco años.

“Lo que sí fijamos claramente es que lo que están diciendo estos abogados es mentira, y ahí está el Artículo 46 del Reglamento Interno de la Fiscalía, eso es falso (qué no cumple los requisitos) y por qué están buscando eso, porque quieren escalar, lo que en otro momento hicieron, que fue atacar a la exfiscal Ernestina Godoy”, abundó el abogado.

Los penalistas precisaron que ya le tocará al Congreso de la Ciudad de México realizar la elección del nuevo titular de la FGJ en este periodo ordinario de sesiones que arranca este 1 de febrero o en otro momento.