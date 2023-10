De las 140 mil concesiones de taxis que ha expedido la Secretaría de Movilidad, no todas están vigentes e incluso varias han sido dadas de baja.

Hay dos versiones de las causas y números. La Semovi afirma que son 18 mil 950 con baja activa porque los vehículos están siniestrados, mientras que dirigentes de choferes y de concesionarios de taxis aseguran que son 80 mil, porque muchos operadores ya se han pasado a las unidades de aplicación.

Choferes de taxis entrevistados por EL UNIVERSAL afirman que las concesiones en su gremio se han devaluado por la competencia que padecen frente a las aplicaciones como Uber y Didi, además debido a la constante vigilancia que el Gobierno de la Ciudad de México ha aplicado, lo que se traduce, consideran, en una desventaja en la prestación del servicio.

Lee también: CDMX ¡Aparta la fecha para el desfile de los alebrijes, criaturas fantásticas!

En entrevista, el dirigente del Movimiento Nacional de Taxistas (MNT) Ignacio Rodríguez, aseguró que de las 140 mil concesiones de taxis que estaban activas hace cinco años, 80 mil se han dado de baja durante el actual sexenio del Gobierno de la Ciudad de México, derivado de que los operadores han migrado a la prestación del servicio a través de aplicaciones, además del impacto del Covid-19 en el gremio.

Detalló que a la fecha se contabilizan 60 mil concesiones activas de taxistas, de las 140 mil que operaban en el anterior sexenio del gobierno capitalino. La causa principal de que hayan desaparecido es que estiman que operadores han migrado al servicio de aplicación, ya que no hay una regulación de estas aplicaciones y resulta fácil su operación.

“Hace cinco años éramos 140 mil concesiones, se han perdido 80 mil, es decir, se han perdido entre 16 mil o 20 mil concesiones por año”, refirió Rodríguez.

Explicó que hace un lustro una concesión valía cerca de 80 mil pesos; sin embargo, actualmente, su precio en el mercado es menor a 20 mil pesos, “se devaluó el valor de las concesiones debido al fenómeno de las aplicaciones”, indicó.

“Estas aplicaciones han atraído una buena parte de los conductores que antes se dedicaban al taxi, ahora están allá por la facilidad que ofrecen, que no hay que obtener licencias especiales, no están sujetos a revistas documentales y físico-mecánicas. No hay un sistema de sanciones económicas para ellos, no hay ni los elementos para inspeccionarlos”, puntualizó el líder del MNT.

Indicó que las autoridades, como la policía de tránsito y los inspectores del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), al no poder distinguir físicamente a los vehículos particulares de aquellos de aplicación que prestan servicio de taxi, pues “no están susceptibles de inspección y no les exigen nada”.

Lee también: Transportistas que encabezan bloqueos en CDMX son un grupo minoritario de conflicto entre particulares: Semovi

Ignacio Rodríguez destacó que a diferencia de los taxistas con una cromática y documentación necesaria para operar, las unidades como Didi y Uber “están al margen de la ley, están operando sin ninguna obligación de cumplir con normas de calidad, de seguridad para los usuarios y eso ha vuelto atractivo ese sistema, porque no hay ningún tipo de control.

“Es lo que ha atraído al conductor que ha preferido abandonar su concesión para dar servicio mediante la app”, aseveró.

La versión de Semovi

Al respecto, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó vía transparencia a este diario que existen 18 mil 950 concesiones que cuentan con baja activa y que las causas principales son que los vehículos “se han siniestrado y el concesionario no cuenta con un vehículo para dar de alta. Otro de los factores es que no cumplen con la vida útil para la prestación del servicio referido, acotó.

Al respecto, la Semovi detalló vía transparencia que a la fecha existen 122 mil 148 concesiones activas.

Piden mejoras

Carlos lleva como taxista 15 años y aseguró que es un sector castigado, ya que deben cumplir con diversos requisitos para poder operar.

“La competencia con Uber es cada vez más complicada. Tenemos una concesión y un trabajo de años de inversión en tiempo y dinero, no es fácil dejar todo para irse a las aplicaciones, se trata de mantener nuestra fuente de trabajo, pero es difícil, nos llevan ventaja”, detalló.

Ramiro, con 18 años de taxista, coincidió en que las concesiones hoy en día han perdido su valor, “quien piensa en prestar servicio de taxista, ya no piensa en comprar un taxi, invertir en lo que implica papeleo, concesión, permisos, mejor van y se afilian a Uber.

Lee también: Sandra Cuevas acude a Milpa Alta; pide apoyar el turismo local y a productores

“Los que seguimos aquí es porque llevamos años trabajando en esto”, agregó.

El 8 de septiembre pasado, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, encabezó la firma de acuerdos para la mejora del servicio de taxis concesionados, los cuales fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Entre los lineamientos incluyen simplificación y digitalización de trámites, fortalecimiento y difusión de la app Mi Taxi, apoyos para regularización y condonación de impuestos.

En aquella ocasión, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, mencionó que para garantizar la equidad entre el servicio de taxi concesionado y de aplicación, se sancionará a quienes ofrezcan este servicio y no tengan en regla su registro vehicular, así como a aquellos que utilicen los vehículos concesionados para ofrecer viajes a través de aplicaciones digitales.