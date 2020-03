Read in English

Considerados como los "Oscar" de la gastronomía, The James Beard Awards premian cada año a lo mejor de la cocina en Estados Unidos.

Grandes nombres y figuras de la cocina han sido honrados durante este premiación y, por su puesto, no podrían faltar nuestros paisanos, tal es el caso de Daniela Soto-Innes , quien recibió el reconocimiento Rising Star Chef of the Year en 2016.

Este año el "mexican power" se vuelve a hacer presente con la participación del chef Carlos Gaytán, quien es semifinalista bajo la categoría de Best New Restaurant o Mejor Nuevo Restaurante con su local Tzuco, en la ciudad de Chicago.

Tzuco, cuyo nombre viene del pueblo que vió nacer a Carlos, Huitzuco, Guerrero, es un restaurante de comida franco-mexicana, cocinas que se han vuelto su sello distintivo a lo largo de su carrera.

"Quiero agradecer a la James Beard Foundation por la increíble nominación. Gracias a mi equipo, todo su trabajo, dedicación, tiempo y apoyo. Gracias a todos en México, quienes nos han apoyado desde el día que abrimos, muchas gracias por todo y por estar pendientes de nuestra carrera", compartió el chef en un video a través de su cuenta de Instagram.

Sobre Carlos Gaytán

La historia de Gaytán es un ejemplo del auténtico "sueño americano". Con tan solo 20 años, Carlos abandonó su natal Guerrero con rumbo a Chicago, Illinois en busca de mejores oportunidades. Ahí, comenzó a trabajar en un hotel como lavaplatos, oficio que le permitió conocer el funcionamiento de una cocina profesional desde los puestos más bajos hasta los más altos.

Carlos continuó trabajando en diversos restaurantes de la ciudad, en los cuales descubrió la técnica de cocina francesa que tanto le apasiona y la cual incorporó en las preparaciones tradicionales mexicanas, una combinación que lo llevó a abrir con gran éxito, Mexique, su primer restaurante y con el que cosechó frutos como la codiciada estrella Michelin.

En 2017, Carlos inició una aventura en Quintana Roo con la apertura de Ha, su restaurante al interior del hotel Xcaret y el primero fuera de los Estados Unidos, mientras que Mexique cerró sus puertas en 2018 por motivos fuera de sus manos, sin embargo, Carlos prometió volver con un nuevo concepto.

Ese concepto nuevo es Tzuco, el cual abrió a finales de 2019 y que hoy se perfila como uno de los mejores nuevos locales de la unión americana. En total son 30 nuevos restaurantes semifinalistas.

Los finalistas de la 30va premiación serán anunciados el próximo 25 de marzo, mientras que la ceremonia se llevará a cabo el 4 de mayo en la Lyric Opera of Chicago.

Sobre The James Beard Awards

Este evento es organizado por The James Beard Foundation, una organización sin fines de lucro con más de 30 años de historia dedicada a preservar la cultura gastronómica de los Estados Unidos de América.

La premiación se divide en diversas categorías: Best New Restaurant, Outstanding Baker, Outstanding Bar Program, Outstanding Chef, Outstanding Hospitality, Outstanding Pastry Chef, Outstanding Restaurant, Outstanding Restaurateur, Outstanding Wine Program, Outstanding Wine, Spirits, or Beer Producer, Rising Star Chef of the Year; y Best Chefs, esta última categoría se divide por regiones: California; los Grandes Lagos (Illinois, Indiana, Michigan y Ohio); Atlántico Medio (D.C, Delaware, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, y Virginia); Medio Oeste (Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wisconsin); Montaña (Colorado, Idaho, Montana, Utah, Wyoming); Nueva York; Noreste (Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island, Vermont); Noroeste y Pacífico (Alaska, Hawaii, Oregon, Washington); Sur (Alabama, Arkansas, Puerto Rico, Florida, Louisiana, Mississippi); Sureste (Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y West Virginia); Suroeste (Arizona, Nuevo Mexico, Nevada y Oklahoma); y Texas.