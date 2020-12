Tendencias gastronómicas para el 2021

El futuro ya nos alcanzó. Hablar de predicciones en la comida es poner en papel lo que ocurre en este momento. La pandemia nos replanteó formas de consumo hacia una dirección más saludable y pensada para preparar en casa.

El aprendizaje post covid

Al tener el semáforo rojo, los restaurantes se vieron obligados no solo a ofrecer delivery y take out, tuvieron que reinven- tarse. “Esto los empujó a sacar una línea de productos con su propia marca: salsas, pastas frescas, panes. Buscaron dentro de su carta aquellos alimentos que son parte del adn de lugar y la gente aprecia”, comenta Nataly Restrepo, food designer. Otra de las ofertas fueron las comidas congeladas. Se rompió con el mito de que es de mala calidad, pues los cocineros co “se alejaron de lo artificial”, añadió Nataly, directora del máster de diseño de comida en Centro.

Los chefs tuvieron que generar expe- riencias en casa con kits para cocinar, “modelos que ya existían en otras partes del mundo, pero que por alguna extraña razón en Latinoamérica no estaban”, dice Nataly. Esto llevó a que se diseñaran mejores empaques y que en la mesa se adopten nuevos rituales en donde el consumidor particpe en la elaboación de su cena.

Que sepa rico, pero que también sea saludable

La gente entendió que tener una dieta equilibrada es necesaria para enfrentar a la pandemia. Es por ello que además de que un snack debe estar delicioso, tiene

que tener algún elemento de bienestar. Con esto las marcas se abrieron camino con una nueva categoría: cervezas light bajas en calorías y alcohol, hard seltzers y

mocktails; además de los alimentos funcionales con los cuales dejamos las pastillas vitamínicas a un lado por alimentos gastronómicos que nos lleven a un disfrute. Es por eso que el kéfir, el kimchi, la kombucha y el tepache son más visibles en supermercados y los restaurantes.

Cannabis para cocinar

Aunque en México aún no está regu- lado el consumo de marihuana, desde el año pasado empezaron a surgir una línea de fine dining con microdosis de CBD con la finalidad de relajarnos, disminuir el es- trés y la ansiedad, pero también para dar- nos una experiencia totalmente diferente a la que podríamos tener si fumáramos hierba. La venta es online y las cenas se realizan cada cierta temporada a manera de pop ups, así como entrega a domicilio en donde además de los clásicos brownies, hay platos más sofisticados que ponen a volar la imaginación de chefs.

Cocina vegetal en masa

Ser vegetariano en las nuevas generaciones ya no es una opción, ellos están preocupados por los cambios climáticos, las emisiones de CO2. De acuerdo a April Redmond, senior leader de Knorr, esta reacción se debe a los documentales y la información que se genera con este tema, los adolescentes cuando los ven, se cuestionan y buscan un cambios desde el plato. Es por ello que Knorr está preparando acciones en conjunto con Wageningen University para crear desde Good Food Lab productos 50 por ciento vegetales para el 2025.De hecho, en México, Burguer King ya ofrece la primera hamburguesa 100% vegetal.