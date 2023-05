El desperdicio de alimentos es un problema a nivel global y, aunque la industria alimenticia tiene gran responsabilidad en los desperdicios de todo el mundo, todos pueden contribuir a reducir sus desechos desde casa. Por eso te presentamos en Menú algunos consejos para aprovechar todos tus alimentos al máximo.

Compra lo que necesitas

Foto: PhotoMIX Company / Pexels

Hay veces que las ofertas en los supermercados suenan tan atractivas que se puede llegar a comprar de más. Muchas veces sucede que la comida extra no se consume y termina siendo desechada y el dinero que “ahorramos” termina en la basura. Debido a ello, crear el hábito de comprar la cantidad justa para comer al día o a la semana es un buen consejo para evitar desperdiciar comida.

Conocer tus hábitos alimenticios, crear listas de compras conscientes y no dejarte guiar por promociones, son buenos métodos para no desperdiciar y ahorrar dinero.

Las sobras te salvan

Foto: Keegan Evans / Pexels

En muchas ocasiones las sobras de los platillos que se consumen en casa se tiran sin ser aprovechadas al máximo. Varias comidas pueden congelarse o almacenarse por algunos días extra, por lo que podrías disfrutar de tu deliciosa receta sin necesidad de volver a preparar todo ni desperdiciar.

La creatividad es importante en este punto, pues hay muchos platillos que se pueden transformar en algo totalmente nuevo y delicioso, por ejemplo crear chilaquiles o enchiladas a partir de salsa de tacos. Si compraste pollo rostizado, puedes desmenuzar las sobras para hacer tacos dorados o rellenar enchiladas. Incluso si se endureció un bolillo lo puedes rallar para hacer empanizar alguna pechuga.

La belleza no lo es todo

Foto: Josh Hild / Pexels

Las frutas y verduras de mejor aspecto son las que más nos llevamos a casa, sin embargo, esto no quiere decir que su aprovechamiento sea mejor. Las frutas o verduras que pueden tener golpes o que no se ven tan estéticas funcionan a la perfección para consumirse. Es un mito que comprar fruta “fea” te hará daño o no sabrá igual, sino que, muy probablemente tendrá un sabor más concentrado, maduro y que potenciará mucho tus recetas.

Intenta comprar local

Foto: Michael Sawyer / Pexels

Aunque es más fácil comprar en supermercados, en comercios locales o mercados sobre ruedas suelen traer productos cuya huella ecológica no es tan grande como los de las grandes cadenas de supermercados. Ya que el transporte transnacional, los empaques plastificados y los productos químicos usados para conservar sus productos en mejor estado suelen contaminar demasiado.

Fortalecer el consumo local incluso podría darte beneficios cómo elegir tus propias frutas y verduras, tener un mayor acercamiento con productores y, por supuesto, reducir tu indice de contaminantes en casa.

Crea una composta

Foto: Airin Party / Pexels

Cuando salvar todos los residuos orgánicos te sea imposible, recuerda que su proceso de degradación los convierte en un excelente abono para plantas. Tener un bote donde almacenes residuos orgánicos de frutas y verduras para después agregarlos en alguna caja con tierra seca o directo a tus macetas o jardín es una excelente manera de contribuir al crecimiento de más vegetales, plantas y a utilizar tus desechos de una manera ecológica.

Reducir los desperdicios es una tarea en la que todos pueden contribuir. Aunque el impacto en los desechos orgánicos en las casas es significativamente menor al de las industrias, las cuales el Estado también debe regular, poner un granito de arena para disminuir la huella ecológica en los hogares siempre es de utilidad para el planeta.

