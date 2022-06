Quintonil Diez: una cena con el chef Julien Royer

Se acerca la recta final de los festejos por el décimo aniversario de Quintonil, uno de los mejores restaurantes de México, que se ha posicionado en listas internacionales pero también en el gusto y el corazón de miles de comensales que han pasado por las mesas del lugar.

La sexta cena de Quintonil Diez

Las celebraciones son cada vez más nostálgicas, de la mano de personajes importantes para la familia Quintonil y que, gracias a la magia de la cocina, les hace coincidir una vez más.



Foto: El Universal / Edgar Silva Fuentes S.

En el más reciente evento, fue Julien Royer del restaurante Odette, en Singapur, quien engalanó la ocasión y formó parte de la sexta edición de las cenas conmemorativas de Quintonil Diez.

Además de las exclusivas cenas, en esta ocasión, Casa Paladar, un espacio con concepto de cocina y salón para experiencias culinarias, enclavado en una tranquila calle de la colonia Condesa, fue el sitio elegido para calentar motores y labrar el camino hacia una cena muy esperada.

En un ambiente con un toque más casual y despreocupado, el chef Jorge Vallejo y el chef Julien Royer presentaron un menú degustación como muestra de lo que se realiza en las cocinas de Quintonil y Odette.

Odette y Quintonil en Casa Paladar

Odette, el restaurante del chef Julien Royer, está ubicado en Singapur y ocupa el lugar número 8 tanto en la lista de The World’s 50 Best Restaurants como en Asia’s 50 Best Restaurants.

El chef Julien y el equipo de Odette, tomaron la cocina de Casa Paladar para dar una muestra de talento, en un intercambio de estilos y sabores, al reinterpretar platillos de la cocina del chef Jorge Vallejo, quien a su vez realizó una versión propia de la carta del restaurante invitado.

El menú estuvo conformado por una tarta de aguacate tatemado con escamoles y jerez, en una masa delicada y crujiente, ejecutada a la perfección, la cual llegó a la mesa junto con una flor de calabaza con hongos de temporada y queso de Ocosingo, ambos bocados presentados por parte de Quintonil.

Para continuar con la velada, el chef Julien invitó a los comensales a la cocina, donde de primera mano pudieron observar los últimos toques de los siguientes tiempos, conformados por un taco de kampachi con miso y rábanos, así como una tartaleta de cebolla con regaliz y café, preparaciones en las que la sutileza de los sabores resultaron en armoniosas sorpresas para el paladar.

Los postres que cerraron la noche con broche de oro fueron la tarta de lima yucateca y el plato de crème fraiche, maracuyá y caviar, además de un maridaje con vinos de la vinícola Casa Madero.

Sin duda, cada una de las cenas de Quintonil Diez son un deleite a los sentidos en todas sus expresiones. Forma parte de la celebración de los 10 años de este icónico restaurante y saborea el talento que los ha mantenido entre los mejores de México y el mundo. Encuentra las fechas de los próximos eventos en sus redes sociales.

