Qué pasa si comes fresas sin desinfectar

La fresa es una de las frutas más reconocibles: pequeñas, de un rojo brillante y con una fragancia y sabor característicos. Forman parte de muchos platillos y dietas alrededor del mundo. Además de ser deliciosas, también son consumidas por sus propiedades medicinales y su alto contenido en vitamina C y fibra, pero un mal manejo en su limpieza podría causar más problemas que beneficios.



Como toda fruta, tiene el riesgo de infectarse por patógenos, es decir, cualquier organismo que produzca enfermedades o daños a nuestra salud.

En Menú te decimos qué te podría pasar si comes fresas sin desinfectar y cómo puedes limpiarlas para aprovechar sus beneficios y sabor.





Estos son los riesgos de comer fresas sin desinfectar

Manuel Espinoza, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS) de Perú, explicó para el Ministerio Nacional de ese país, que en general, las fresas se pueden infectar de dos maneras: desde su cultivo o al tener contacto con otros alimentos crudos.

El médico agregó que los patógenos e infecciones que se pueden alojar en los intestinos por consumir fresas contaminadas son, principalmente: Cisticercosis, E.coli, Hepatitis A y la Giardia Lamblia. Los síntomas comunes que podrían indicar enfermedades son náuseas, vómitos, diarrea, dolores de cabeza y fiebre.

En casos más severos, el doctor Espinoza advirtió que se puede producir el síndrome de la malabsorción, produciendo cuadros de anemia, especialmente en los niños. Al respecto, el Sistema Universitario de Texas A&M, indicó que estos signos pueden tardar de 12 a 72 horas en aparecer y, si no se tratan a tiempo, pueden ser serios.



La mejor manera de evitar estos problemas es limpiando cualquier alimento antes de comerlo.





Consigue fresas más limpias

Cuando compres fresas, el Sistema Universitario de Texas A&M, recomienda escoger las que tengan un color brillante, parejo, con aroma fresco y con sus pedúnculos (tallos) bien verdes. También, es mejor comprar las frutas frescas en lugar de las empaquetadas, ya que es más difícil ver si están dañadas.

Y siempre que acomodes las frutas, asegúrate de mantenerlas lejos de productos químicos, carne cruda, pescados y mariscos.



Una vez en casa, la mejor manera de guardar las fresas es en el refrigerador y sin cortar, pero si ya están cortadas, puedes guardarlas dentro de una bolsa convencional o una hermética de plástico (eso sí, sin el tallo).





Así se lavan las fresas

Antes de desinfectar, asegúrate de que tus manos y el lugar donde lavarás las fresas están limpios:

- Pon las fresas en un colador y elimina las que se vean dañadas.

- Lava las fresas con agua del grifo, hazlo con energía y procura que todas se mojen por el chorro de agua.

- Mientras las lavas, agita el colador para que los residuos de agua sucia no se queden con las fresas.

- Por ningún motivo uses detergentes, jabón, cloro o algún limpiador al desinfectar la fruta.

- Si no vas a consumir las fresas de inmediato, recuerda que deben estar bajo refrigeración.

- Y, si ya cortaste las fresas y han pasado 2 horas sin refrigeración lo mejor es desecharlas.



Finalmente te compartimos que, aunque llegaron al país en 1849, las fresas son más mexicanas que nunca. De hecho, el sabor de la fresa nacional coloca a México como el tercer productor mundial de esta fruta roja.



