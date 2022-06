¿Qué pasa si comes cilantro todos los días?

El cilantro es una hierba que encontramos en cada restaurante, puesto de comida o mercado al que visitamos. Además de ser el mejor acompañante para la comida mexicana y pese a que se suela confundir con el perejil, el cilantro tiene propiedades insospechadas para la salud si se consume con regularidad. ¡Conócelas!

¿Qué tiene de especial el cilantro?

La historia del cilantro se remonta a cientos de años atrás. Desde los egipcios que lo ponían en sus tumbas y los romanos que usaban sus semillas para tratar con el dolor de cabeza, el cilantro, pese a ser una planta mediterránea, se popularizó en la comida india, sudafricana y Latinoamericana.

Esta hierba aromática viene de la familia de las apiáceas, de donde también provienen la zanahoria, el perejil y el hinojo. Al cilantro, también se le conoce por varios nombres, como perejil chino, cilandro, culantro o coriando.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, La producción de cilantro en México asciende a más de 50 mil toneladas anuales.

¿Qué beneficios tiene el cilantro?

A parte de mejorar los platillos con su característico sabor, el cilantro posee vitaminas C, K y A; también minerales como el manganeso, el potasio, el cobre, el hierro y el calcio. Pese a que las cantidades no son enormes ni suficientes para una ingesta diaria, sí aportan el plus para complementar la dieta.

Combate la artritis

Tiene propiedades estimulantes, antiespasmódicas, antiinflamatorias y antibactericidas, lo que lo convierten en un excelente aliado para reducir el dolor articular y combatir la artritis si se consume a menudo, de acuerdo con la Investigación del Instituto de Ciencias Médicas de la India, el extracto de las semillas del cilantro es una buena medicina para esta enfermedad.

Fortalece el corazón

Pare el corazón, también es beneficioso el consumo del cilantro. Ya que tiene acido linoleico, oleico, palmítico y esteárico, es capaz de reducir el colesterol malo y subir el bueno. Por otra parte, al ser una verdura de hoja verde, tiene propiedades antioxidantes que previenen el envejecimiento y el deterioro del corazón.

Elimina metales pesados del cuerpo

El cuerpo humano no es capaz de eliminar todos los metales pesados que entran al organismo, sin embargo, una alternativa para hacerlo más rápido es el cilantro. La hierba disminuye la absorción de plomo en los huesos, aceleraba la expulsión de mercurio de las amalgamas dentales y, en general, ayudaba a eliminar las toxinas de metales para que no se anclaran al organismo.

¿Cómo hacer que el cilantro dure mucho tiempo en casa?

Si estás a punto de incluir el cilantro como un constante en tus comidas, te interesará conservarlo por más tiempo, para ello, deberás lavar muy bien el cilantro, y secarlo con una toalla de papel. Después tendrás que llenar un bote con agua limpia, sumergir los tallos del cilantro. A las hojas, tápalas con una bolsa por encima. Mete el cilantro al refrigerador y cambia el agua cada vez que se necesite. Aproximadamente te durará dos semanas.

