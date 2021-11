El plátano es una fruta que puede encontrarse durante todo el año, por lo que es consumida en cientos de lugares alrededor del mundo. Se estima que existen cerca de 100 variedades de plátano, de las cuales ocho se cultivan en México, de acuerdo con información recabada por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Además de su dulce y suave sabor, las también llamadas bananas son conocidas por sus propiedades nutricionales, razón por la que es común que se considere una opción ideal para el desayuno o como el primer alimento del día.

No obstante, como sucede con otras comidas, ingerir plátano en ayunas tiene sus pros y contras, dependiendo de diversos factores. A continuación en Menú te decimos qué pasa en tu cuerpo si decides que sea tu primer alimento del día.

¿Cuáles son los beneficios nutrimentales del plátano?

Su alto índice de potasio es una de sus propiedades más conocidas. Dicho mineral favorece el sistema nervioso, evita calambres o contracción de los músculos y mantiene el ritmo cardíaco constante. Medline Plus indica también que al ser un tipo de electrolito permite que los nutrientes se absorban correctamente y regula la presión arterial.

Otros aportes de valor nutricional de las bananas son el zinc, calcio y magnesio, que contribuyen a mantener la salud del sistema óseo.



Foto: Unsplash

¿Qué pasa si comes plátano en ayunas?

Los azúcares y almidón presentes en el plátano proporcionan energía inmediata y generan sensación de saciedad, por lo que suele utilizarse para dietas o regímenes alimenticios diseñados para perder peso.

Adicionalmente, la ingesta de una pieza de esta fruta al despertar se refleja en el estado anímico de quien lo consume al proveer triptófano, aminoácido auxiliar en el equilibrio de la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, disminuyendo los niveles de estrés, insomnio y ansiedad.

No obstante, existen casos puntuales en los que romper el ayuno con una pieza de plátano no es recomendable, tales como en personas diabéticas, quienes requieren de una alimentación más completa para no desequilibrar sus niveles de glucosa. La Federación Mexicana de Diabetes aclara que quienes padecen esta condición pueden consumir plátano y otras frutas de forma moderada, ya que al contener fructosa este se metaboliza de forma distinta a los azúcares artificiales, por lo que no se acumula en la sangre.

Ventajas de ingerir plátano por las mañanas

Uno de los motivos por los que es bueno comer plátano en la mañana es que, por su contenido de fibra tipo soluble, favorece la digestión y evita problemas de estreñimiento, para este propósito se recomienda que la fruta esté madura, ya que es más fácil para el cuerpo procesarla que cuando aún está verde.

Por su parte, El poder del consumidor sugiere que un plátano mediano contiene aproximadamente el 16% del potasio que el organismo requiere al día, por lo que al ser el primer alimento del día se estaría cubriendo parcialmente esta necesidad.



Foto: Pixabay

Ahora que conoces todos los beneficios que los plátanos o bananas le dan a tu organismo, no dudes en incluirlo en tu dieta y complementarlo con una alimentación balanceada que se adapte a las necesidades de tu cuerpo y estilo de vida.

Leer también: Visita la tradicional Feria del Alfeñique

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestra newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/mi-cuenta