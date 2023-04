Es importante saber qué alimentos no debe consumir tu bebito , para que no tenga problemas de salud .

via GIPHY

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) aproximadamente un 40 por ciento de los lactantes de 0 a 6 meses se alimentan exclusivamente con leche materna. Son pocos los niños que reciben alimentación complementaria segura y adecuada desde el punto de vista nutricional; en varios países, menos de un cuarto de los niños de 6 a 23 meses cumplen los criterios de diversidad de la dieta y frecuencia de las comidas apropiados para su edad. Estos son algunos alimentos que no se recomienda darles a los bebés menores de un año:

via GIPHY

Azúcar Este alimento aunque muy común, no le hace falta el bebé porque la leche materna lo contiene. Si nuestra idea es endulzar el alimento para mejorar su sabor, podemos hacerlo por medio de frutas. Además, el azúcar puede ocasionar la aparición prematura de caries. La experta en nutrición Fernanda Alvarado recomienda que no hay que darle azúcar a un niño porque sólo querrá consumir cosas dulces y ya no aceptará las verduras.

via GIPHY

Miel Es un sustituto natural del azúcar, cuyo uso en la alimentación de los niños es muy recurrente; pero lo que no sabemos es que su composición es muy similar a la de la azúcar blanca. Otro inconveniente es la posibilidad de que contenga bacterias amenazantes para el sistema digestivo, ya que produce toxinas que provocan botulismo. Según Medline Plus, "el botulismo infantil ocurre cuando el bebé ingiere esporas y las bacterias se multiplican dentro de su tubo digestivo. La causa más común es el consumo de miel o jarabe de maíz, o el uso de chupones que se han cubierto con miel contaminada".

via GIPHY

Sal Al igual que la miel y el azúcar, la sal es utilizada para resaltar el sabor de los alimentos, igualmente es dañina. Este producto debe eliminarse de la dieta de los bebés porque amenaza la salud de los riñones. Sólo es recomendable de manera moderada a partir de los 12 meses.

via GIPHY

Especies marinas Algunos pescados sobre todo peces grandes como el tiburón, atún fresco, pez espada y bacalao poseen elevadas cantidades de mercurio que causa una neurotoxicidad, un elemento que es producto de la contaminación; por lo cual se encuentra presente en todos los océanos, esto hace posible que los peces lo consuman y acumulen en su organismo; nuestra experta en nutrición Fernanda Alvarado aconseja que no es bueno para un niño pequeño, ya que la neurotoxicidad afecta el sistema nervioso, causando nerviosismo.

via GIPHY

Fernanda Alvarado menciona que las nueces, cacahuates y semillas no son recomendables para un bebé, ya que se puede asfixiar y son alimentos que causan alergias a temprana edad.

via GIPHY





Chocolates El cacao y la leche no materna son de difícil digestión para los bebés, por lo que se recomienda que no los incluyas en su dieta. De hecho, algunos pequeños presentan reacciones alérgicas a estos alimentos.





via GIPHY

via GIPHY

Leche de vaca Durante la lactancia, el bebé no precisa de otros alimentos y las proteínas de la leche de vaca no son necesarias. Debido a su difícil digestión, no es recomendable en niños menores de un año, ni aunque esté hervida.

via GIPHY

Fernanda Alvarado

es especialista en nutrición y educadora en diabetes, escribe la sección "Zona Saludable" en el suplemento impreso de Menú de El Universal . Cuenta con estudios de educación continua en nutrición y formación como promotora de salud por parte de la Universidad Iberoamericana. Candidata a maestría en nutrición y dietética con especialidad en nutrición comunitaria.

Blog: http://www.biencomer.com.mx

Twitter: http://@Ferrnanda