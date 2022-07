Prueba esta cerveza sabor a bombón quemado, una etiqueta de Cervecería Lírica

La cerveza en Tijuana es sagrada, es como un elíxir para continuar con el día a día en la frontera. También la ciudad es famosa por su variedad de cervezas artesanales, incluso alberga diversos festivales de esta bebida.

Hoy en día Tijuana es considerada como la Capital Latinoamericana de la Cerveza Artesanal por el Museo de la Cerveza de Bélgica, por lo que es un destino obligado si prefieres la chela sobre otras bebidas para curar los golpes de calor.

Entre las propuestas de bebidas artesanales se encuentra Cervecería Lírica, una de las empresas locales con mayor reconocimiento en Tijuana.



Foto: Cervecería Lírica

Esta marca nace en 2018, bajo el concepto de fusionar la cerveza con la música. La idea principal es experimentar ingredientes y sabores que pueden conseguir en una bebida a base de cebada y lúpulo.

Lírica posee ocho tipos de cervezas, las cuales tienen nombres inspirados en canciones y en el sabor que tienen: la Brown Eye Girl, Mexa Haze, Rocket Man, My Orange Crush, Makes Me Hoppy, Domo Arigato Mr Roboto, Mexican Mule y la Brown Sugar.

Dentro de sus reconocimientos se encuentran las medallas de oro en la Competencia Profesional por la Cerveza México en 2019 y en la Copa Cervecera Pacífico 2020. También recibieron el segundo lugar en la Copa México 2019 por cerveza doble IPA, y medallas de bronce en la Copa Baja por sus cervezas Brown Ale Inglesas y Hoppy Amber.



Foto: Cervecería Lírica

La cerveza de bombón quemado, un sabor único

Entre los más recientes galardones está el Tijuana International Beer Festival, donde su cerveza Brown Sugar ganó el segundo lugar en la categoría de cerveza experimental.

Esta cerveza es una Oatmeal Stout: poseen un sabor tostado con una coloración marrón oscura que casi llega al negro. Son iguales a las stout tradicionales, que tienen sabor y aroma a malta, café o chocolate, pero este estilo contiene avena, ingrediente que le aporta un sabor suave y genera una capa de espuma cremosa.



Foto: Cervecería Lírica

Otros ingredientes de la Brown Sugar en específico, además de la avena, son: agua, cebada malteada, levadura, lactosa, saborizante natural a bombón y lúpulo apollo, el cual en lo general aporta aromas cítricos y resinosos.

La bebida contiene 5.0% de alcohol por volumen. Tiene un ligero sabor suave a vainilla, pero en medida en que el trago avanza, brota el sabor de un bombón quemado que va adquierendo más profundidad en el paladar.

Además, deja esa sensación de haber probado un postre, pero el detalle está en que no es empalagosa, al contrario; su toque sutil la convierte en un buen acompañamiento para cortes de carne y sabores ahumados.



Foto: Cervecería Lírica

Por otro lado, está inspirada en el compositor y cantante de disco, soul y R&B, Barry White, quien aparece como la imagen principal de cerveza de la Brown Sugar. Incluso la lata de la cerveza hace referencia a una de sus canciones más conocidas: Can't Get Enough Of Your Love, Babe.

La Cervecería Lírica está ubicada en las instalaciones Telefónica Gastro Park, una zona food trucks que sirven todo tipo de comida al estilo Tijuana, desde tacos, hamburguesas, mariscos y demás.

Foto: Cervecería Lírica

Ubícalos en Blvd. Agua Caliente no. 8860, Zonaeste, Tijuana. Búscalos en su página de Facebook e Instagram como Cervecería Lírica, y visita su página de internet https://www.cervezalirica.com/.



