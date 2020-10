Así como hay catadores de vino y de cerveza los hay de muchas otras cosas en el mundo gastronómico que pueden ser sometidas a una evaluación sensorial: chocolates, tés y hasta catsups de las que hay en las cadenas de hamburguesas, se los juro, lo sé porque lo he leído.

Rodrigo Delgado, quien se declara fan de la comida, desde hace dos semanas ha estado probando pan de muerto a lo largo y ancho de toda la Ciudad de México. Él mismo advierte que no es un catador profesional, no posee un doctorado en pan y harinas, tampoco lo pretende serlo. Únicamente le gusta comer y compartirlo en sus redes desde hace más de 10 años.

Su ejercicio con el pan de muerto de probarlo y describir sus cualidades. "Comencé hace seis años, todo empezó cuando “estaba de moda el bucket challenge, pensé que sería buena idea comer una pieza de pan de muerto todos los días del mes de octubre”, recuerda Rodrigo, también conocido por su cuenta @GodinezGourmet.

“Yo no buscaba el mejor, únicamente los quería probar. Pero al año siguiente me preguntaba la gente cuál era el mejor, y entonces se me ocurrió hacerlo un poquito mejor”, comenta Rodrigo quien al inicio empezó sencillo con las panaderías cerca de su casa y oficina. “Después me fui a lugares más lejanos. El año pasado se me salió de las manos, probé 65 panes de muerto diferentes (unos tres mil 500 pesos gastados solo en eso), esto ya fue mucho más planeado y para posicionarme en Google en esta categoría.

Este año Rodrigo trazó rutas para llegar a más panaderías y más barrios. “Pienso que haré en el día y sobre el camino planeo a qué lugares ir por pan”. Es así como ya ha cubierto la mayoría de barrios y alcaldías de la ciudad. Hace poco fui a la Industrial, y en estos días iré a la Narvarte, Álamos y Moderna”, comenta.

Para él, un pan de muerto debe ser suave por dentro y una capa dorada. Debe tener sabor a azahar aunque no me molesta si le agregan esencia naranja además de un toque de mantequilla, no demasiada para que no empalague.

Por más pan que Rodrigo coma, no sube de peso, compensa la ingesta de calorías con ejercicio. “Tengo muy claro la cantidad de carbohidratos y azúcares que consumo en esta temporada, es demasiada, entonces hago mucho ejercicio y uso la bicicleta en mi día a día", finaliza. Síguelo en redes sociales @RodrigoDelgado para ver cuáles son los siguientes panes de muerto a probar.