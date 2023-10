Este 14 de octubre se producirá un eclipse de sol en México. El evento astrológico será apreciable en su plenitud únicamente en la Península de Yucatán, en el resto del país, será visto parcialmente. Sin embargo, en todo el territorio rondan algunos mitos sobre qué se puede hacer y qué no cuando sucede un eclipse de este tipo. Incluso la alimentación se ve afectada por tales creencias. En Menú te contamos.

Foto: Elizabeth Olson / Pexels

No beber agua bajo la luz de un eclipse solar

Uno de los mitos más riesgosos en torno a los efectos de los eclipses en el mundo es el que advierte sobre beber agua que estuvo a la intemperie durante el evento astrológico. De acuerdo con algunas culturas, el eclipse solar, también llamado “Surya Grahan”, produce que el agua se contamine debido a “cambios energéticos” durante el evento.

Esta creencia habla sobre la mala energía que nos llevamos al cuerpo al beber el agua que estuvo a la intemperie durante el eclipse. Incluso se llega a decir que el agua está envenenada y hay que desecharla. La realidad no puede ser más contraria. No hay evidencia científica sobre la contaminación ni por energía negativa, ni por rayos X, ni por radiación en el agua durante cualquier eclipse. Además, sería imposible reemplazar toda el agua de la región. Este mito puede provocar deshidrataciones si no bebes nada antes, durante o después del eclipse.

Foto: Lisa Fotios / Pexels

La comida hecha durante un eclipse está envenenada

Un mito más que ronda los eclipses solares es el de evitar cocinar durante los eclipses. De acuerdo con esta creencia, los eclipses solares producen radiación que echaría a perder los alimentos si los preparas durante el evento astronómico. De nuevo, esta es información falsa.

Álvaro Rojas y Rodrigo Contreras, investigadores post doctorales del Instituto Milenio de Astrofísica decidieron desmentir este y otros mitos. Al respecto de la comida, explican que “no hay evidencia de radiación anormal emitida por el Sol. De hecho, justamente lo que sucede durante un eclipse es que la Luna oculta el disco solar, bloqueando, entonces, los distintos tipos de radiación, luz visible, radiación UV, etc. que normalmente recibimos del Sol”.

Además, en caso de que existiera una afectación por radiación, no hay razón para pensar que solamente afectaría la comida que se prepara en el momento de un eclipse, en ese caso, dañaría alimentos guardados en alacenas, refrigeradores, ganado y cultivos.

Foto: Rachel Claire / Pexels

Problemas digestivos provocados por el eclipse

Otro mito infundado que ronda la alimentación durante eventos astrológicos como este, es el que habla sobre los daños digestivos que causan ciertos alimentos durante el eclipse. Por ejemplo, se piensa que la carne de puerco se vuelve “impura”, pesada y dañina para nuestro cuerpo, provocando dificultades para digerirla. Lo mismo sucede con huevos y pescado.

Incluso, se dice que los cereales, harinas y frijoles se convierten en pésimas ideas para alimentarnos durante un eclipse, la razón es que “las cosas cambian” durante el eclipse y provocan que estos alimentos sean imposibles de digerir.

La realidad es la misma que los puntos anteriores. No hay evidencia científica que avale estas creencias en absoluto. La comida no se ve afectada de ninguna manera por el eclipse. En caso de que comas carne de puerco, pollo o un simple plato de cereal durante el eclipse y te hace daño, seguramente fue debido a una mala cocción, a ingredientes en mal estado o a un problema interno como la intolerancia a la lactosa, más no efectos de un evento astronómico.

Foto: cottonbro studio / Pexels

Cabe mencionar que no bajarás de peso en consecuencia del eclipse. Álvaro Rojas y Rodrigo Contreras explican que este efecto en el que parece que pierdes algunos gramos en la báscula es producido por un leve cambio gravitacional producido por la alineación de la luna, la tierra y el sol. Nada tiene que ver con tu peso real.

Estos fueron algunos mitos que giran con velocidad alrededor de eventos astronómicos como este, sin embargo, es importante estar informados para no creer en información falsa y poner en riesgo nuestra salud. Si decides ver el eclipse recuerda hacerlo con el debido cuidado ocular.

