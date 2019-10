Mitos alrededor de la alimentación

El Día Mundial de la Alimentación se celebra cada 16 de octubre desde 1979, cuando fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con la finalidad de concientizar a la población mundial sobre el problema de alimentación y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

Para celebrar el Día Mundial de la Alimentación, Alejandra Toledo, Nutrióloga Funcional y creadora de NutriAleToledo , desmiente los cinco mitos nutricionales más famosos.

1. Dejar de comer para perder peso

Limitar la ingesta de alimentos retrasará la pérdida de peso al volver más lento el metabolismo y ayudará a desarrollar inflamación en el vientre.

2. Comer 5 veces al día es obligatorio

Comer constantemente durante el día acelera el sistema digestivo, aunque el secreto está en escuchar a nuestro cuerpo. Si comer 5 veces al día funciona para ti, está bien, pero si durante el día no tienes apetito, no comas las colaciones. No es obligatorio.

3. Los carbohidratos engordan

El cuerpo humano necesita carbohidratos para que lleve a cabo todas sus funciones adecuadamente. La clave está en ingerir alimentos de calidad, es decir, saber elegir entre un plato de frijoles en lugar de pizza o fruta en lugar de comida chatarra.

4. Las dietas keto son la mejor opción para perder peso

Las dietas son buenas mientras se utilicen de forma personalizada, recuerda que cada cuerpo es distinto y nuestras necesidades cambian constantemente. Antes de someterte a cualquier tipo de régimen alimenticio busca apoyo de un profesional y no olvides que las dietas no tienen los resultados deseados sin un buen cambio de hábitos.

5. Estar delgado es sinónimo de estar saludable

Los estereotipos marcados por la sociedad nos marcan que estar delgado es lo “correcto” pero hay muchas personas delgadas que no tienen masa muscular y su porcentaje de grasa es muy alto. De igual manera existen deportistas que consumen tantos suplementos que su hígado se vuelve incapaz de eliminar toxinas.

Por ello, la clave es buscar el equilibrio corporal para lograr una vida saludable.

Para que comiences o sigas con tu dieta saludable, te dejamos 3 recetas super nutritivas y fáciles de hacer.

SMOTHIE DE GRANADA Y BETABEL

1 Porción

Ingredientes

½ taza de cubos de hielo

½ betabel chico

2 cucharadas de hojas de perejil fresco

⅓ de taza de espinaca

1 cucharadita de raíz de jengibre fresca

½ naranja pelada y cortada a la mitad

¼ de limón amarillo pelado y sin semillas

½ taza de jugo de granada

Instrucciones

1. Introduzca todos los ingredientes en un vaso de licuadora o Vitamix en el orden indicado.

2. Licúe durante 45 segundos, incrementando poco a poco la velocidad hasta llegar a la máxima.

GALLETAS DE AZÚCAR CON HARINA DE ALMENDRA

22 Galletas

Ingredientes

1½ tazas de puré de manzana sin azúcar

2 huevos grandes

10 dátiles sin hueso

1 cucharada de extracto de vainilla

2½ tazas de harina de almendras

½ cucharadita de bicarbonato

½ cucharadita de polvo de hornear

Instrucciones

1. Coloque el puré de manzana, los huevos, los dátiles y la vainilla en el vaso de la licuadora en el orden indicado y cierre bien la tapa.

2. Encienda la licuadora e incremente poco a poco la velocidad hasta llegar a la máxima.

3. Licúe durante 45 segundos.

4. Coloque la harina, el bicarbonato y el polvo de hornear en un tazón para mezclar.

5. Agregue los ingredientes que licuó a los secos e incorpórelos.

6. Prepare dos bandejas para hornear con papel manteca.

7. Con una cuchara coloque las porciones en el papel para hornear.

8. Hornee a 180°C durante 15 minutos.



SALSA ALFREDO BAJA EN GRASA

4 porciones

Ingredientes

½ libra de pasta de fetuchini sin cocer

½ taza de leche descremada

1 diente de ajo

2 cucharadas de queso crema reducido en grasa

1½ tazas de queso cottage

¾ de taza de queso parmesano rallado

4½ cucharaditas de mantequilla para untar light

1 pizca de pimienta blanca

2 cucharadas de leche mezcladas con 1 cucharada de fécula de papa

Instrucciones

1. Ponga a cocer el fetuchini en agua hirviendo durante 10 minutos o hasta que esté al dente. Escurra.

2. Vierta la leche, el ajo, el queso crema, el queso cottage y parmesano, la mantequilla y la pimienta en el vaso de la licuadora en el orden indicado y cierre bien la tapa.

3. Licúe durante 5 minutos. Apaga y retire la tapa. Agregue la mezcla de fécula de papa.

4. Licúe durante 30 segundos más.

5. Vierta sobre el fetuchini e incorpore. Espolvoree más queso parmesano antes de servir.