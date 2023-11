En el marco del Festival Sabores de Yucatán y el conocido certamen México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, platicamos con Michelle Fridman, Secretaría de Fomento Turismo de Yucatán (SEFOTUR), sobre el impulso que la gastronomía le ha dado al estado.

Estos últimos años fueron relevantes para Yucatán debido a que ha sido sede de grandes eventos como Hokol Vuh, dirigido por el chef danés René Redzepi; la lista The World's 50 Best Restaurants en su edición latinoamericana; Barra México, el evento de coctelería más importante en México; y The Best Chefs Awards, una premiación que por primera vez en su historia salió de Europa, entre otros.

También fue muy notable la exposición de chefs y cocineras tradicionales que hoy en día son reconocidos en todo el mundo. Dos ejemplos son: Rosalía chay Chuc quien salió en el programa Chefs Table BBQ, una producción de la plataforma Netflix; y el chef Pedro Evia, propietario de Kuuk uno de los restaurantes de vanguardia en Mérida y que ahora está pisando fuerte en Madrid, España, con Q78, el cual se incluyó este año en la Guía Michelin España & Portugal.

Michelle Fridman, Secretaria de Turismo de Yucatán. Foto: @mich_fridman / Instagram

La cocina mexicana está de moda, y Yucatán también. Chefs y foodies de todas partes del mundo van para conocer sus ingredientes y tradiciones.

Es una sintomática de cosas muy positivas que vienen hacia el futuro. Creo que tenemos que estar muy contentos y orgullosos de que internamente no solo estamos montados en la ola, no de la moda de México en el mundo, sino que, desde dentro, de estar trabajando de esta forma tan particular y tan asombrosa para mantener al estado en el foco internacional.

¿Cuál ha sido la mejoría en el turismo durante tu periodo de trabajo?

En el 2022 rebasamos la expectativa siendo el año en que más turistas han llegado a Yucatán, y lo que nos tiene aún más contentos es que, lo que va del 2023, ya vamos un 17% arriba. Somos la cuarta entidad con más capacitación e inversiones privadas.

El apostar y hacer promoción del turismo gastronómico tuvo mucho que ver con esto, recordemos que la gastronomía yucateca es una de las más identitarias y potentes que hay no solo en México, en el mundo por su historia milenaria, las influencias migratorias y sus ingredientes endémicos.

Cuéntanos de la promoción gastronómica que difunden en el extranjero

Hace unos meses llevamos a Wilson Alonzo, un cocinero tradicional de una de las aldeas mayas a Gran Bretaña para que agencias y medios conocieran el proceso de preparar un tamal típico, sus ingredientes y las técnicas que conlleva. Esto hace que la gastronomía se convierta en un gran embajador y los extranjeros quieran viajar a Yucatán.

¿Qué ha sucedido con el colectivo gastronómico formado al inicio de tu administración?

Con la intensión de tener una gastronomía mucho más incluyente, este colectivo ha servido para capacitar desde productores hasta cocineros y cocineras de todas las regiones mayas en el Estado. Actualmente tenemos a 80 personas con los que trabajamos para hacer promoción del estado en ferias locales, eventos internacionales y maratones culinarios. Lo mejor es que ellos salen y ven que su trabajo es valioso e increíble.

¿Cuál ha sido el impacto en las comunidades y las cocineras mayas?

Al empoderar a las cocineras tradicionales, capacitarlas y darles espacios para que expongan sus tradiciones sus familias están unidas, no hay necesidad de que busquen trabajo en otro lugar. El año pasado capacitamos a 120 cocineros tradicionales para que tuvieran mejores prácticas de higiene y planes de negocio a un nivel emprendedor.

¿Cuáles son tus ingredientes favoritos de Yucatán? Los tres que nunca faltan

Sin duda el chile habanero, ya estoy muy catequizada porque se lo pongo a todo. La miel melipona y la sal yucateca, la llevo a todos lados. Cuando voy a restaurantes me llevo mi cajita de sal y se la obsequio a los chefs quienes quedan maravillados.

¿Ya hay planes para trazar nuevos puntos gastronómicos o actividades culinarias dentro del recorrido del próximo Tren maya?

Conectamos más de 365 productos turísticos a las estaciones maya. Además, como parte del año de la gastronomía, creamos rutas gastronómicas, dos de ellas son la del chile y la de la miel. Un proyecto que tenemos es la recolección de jícama, una experiencia en la que hay que ir a cosecharla a las cinco de la mañana. Prometo que el sabor de la jícama fresca es delicioso.

