De la línea de las carnes blancas, la tilapia –o mojarra- se puede preparar fácilmente: es rica en proteínas, ácidos grasos, vitaminas, minerales y baja en calorías, lo que la convierte en un alimento ideal para el consumo diario.

“Entre sus propiedades nutritivas destaca la presencia de ácidos grasos Omega-3, saludables para el corazón y un alto contenido de proteínas. Aporta vitaminas B, D y E, cuyos beneficios ayudan al cuidado de la piel. También cuenta con fósforo y calcio, que ayudan a fortalecer los huesos”, explicó Leonardo Cericato, director de la Unidad de Acuacultura de MSD Salud Animal en México y Centroamérica.

De acuerdo con el especialista, “el cultivo de tilapia ha sido popularizado debido a sus cualidades: su carne es de excelente sabor, tiene un crecimiento rápido, gran resistencia, alta capacidad reproductora y adaptación para vivir en condiciones de cautiverio”.

Este pez proviene de regiones tropicales donde encuentra las condiciones adecuadas para crecer, además, se cría en granjas acuícolas para el consumo humano “lo cual ha resultado ser un importante componente para la economía de algunas regiones de México”, subrayó Cericato.

(Foto: Comepesca)

China, Egipto y Filipinas son los principales productores de tilapia a nivel mundial y México ocupa el noveno lugar en su producción, lo que representa el 94.3% de pesquería nacional de este ejemplar. Entre los principales productores se encuentran los estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Sonora.

Esta proteína también es importada de China, la cual es congelada y transportada por barco hasta nuestro país, por ello, es recomendable buscar y consumir la tilapia mexicana “la cual es cultivada bajo estándares de calidad determinados por autoridades como PROFECO, COFEPRIS y SENASICA, ya que el transporte de las granjas y centros de procesamiento a los puntos de venta es rápido y no requiere de congelación, lo que garantiza un producto siempre fresco y a un precio accesible”, sugirió el especialista.

Si estás dispuesto a agregar esta proteína a tu dieta, estas son las características generales que debes observar para elegir un buen pescado:

-A simple vista debe verse suave, húmeda y brillante

-Las escamas y espinas estén bien pegadas a la piel

-Las branquias deben tener un rojo brillante

-No debe tener manchas ni un olor desagradable (si huele a amoniaco no sirve)

-Su textura debe ser firme, que la carne no se debe deshacer o quedar sumida al tocarla

-No debe tener un color amarillo, siempre debe ser blanco o ligeramente rojo

OJO: De ningún modo se debe consumir el pescado crudo; la MSD Salud Animal recomienda cocinarlo perfectamente asado, cocido o frito