Lánzate a las esquinas de garnachas en la CDMX

¡En esta esquina…. Los Arroces Baby Face! ¡En la Otra esquina...los Esquites Don Josue! Acaba con los antojos en estas esquinas de garnachas para echarte un buen taco o una torta de chilaquil.

Aquí nuestras opciones para que le des un gusto a tu paladar.

La esquina del chilaquil

Prueba los deliciosos chilaquiles de esta esquina, localizada en Alfonso Reyes esquina con Tamaulipas, el lugar es es conocido por sus tortas de chilaquil y su variedad de salsas e ingredientes para agregarle.



Dónde: Alfonso Reyes esquina con Tamaulipas, Condesa.

Horario: 8 am a 12 pm.

Esquites Don Josue

Estos esquites ubicados en Eje 4 sur Xola esquina con Eje central, son famosos por sus exóticos esquites, incluido el famoso esquite de tuétano.

Dónde: Eje 4 sur Xola esquina con Eje central.

Horario: 5 pm a 11 pm.

Arroces Baby Face

Entre Dr. Carmona y Dr Río de la Loza en la Doctores, se encuentra un puesto con gran cantidad de arroces y de huarahces, sus arroces llevan el nombre de distintos luchadores como el Arroz a la Perro Aguayo Jr o el Arroz a la Latin Lover que tiene pollo, salmón y camarón entre otras cosas.



Dónde: Dr. Carmona y Dr Río de la Loza, Colonia Doctores.

Horario: 9 am a 4 pm, aunque normalmente terminan antes. No abre fines de semana.

Tacos de Bucareli

Encuentra en esta esquina los deliciosos tacos de Bucareli, esquina con Artículo 123, aquí te preparan los tacos con carne fresca, ya que puedes ver cómo el carnicero está cortando la carne para prepararlos, recomendamos pedir el especial por que alcanza para hacerte varios tacos.

Dónde: Bucareli esquina Artículo 123, Col. Centro.

Horario:Desde la madrugada hasta agotar existencia, aproximadamente 5 pm.

Costo: Desde 20 pesos.

Tortas Las Margaritas

Puedes encontrar a las famosas tortas de Las Margaritas en Moliere casi esquina con Ejército Nacional, Polanco, hay distintos ingredientes como salami, paté, pierna ahumada y gran variedad de quesos, pero el ingrediente secreto es la mantequilla que le untan; y que le da ese sabor tan característico.



Dónde: Moliere casi esquina con Ejército Nacional, Polanco.

Horario: 8 am- a 8:30 pm, sábados 9:30 am a 8:30 pm, no abre domingos

Costo: Desde 33 pesos.