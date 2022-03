Desde hace 12 años, Guadalupe Piña, de 29 años y oriunda de Toluca, se dedica a vender doraditas, oficio que aprendió de su suegra, doña Silvia Martínez, quien desde hace más de 30 años se dedica a la venta de estas doraditas en el Zócalo de la Ciudad de México, donde las vendedoras constantemente son correteadas por las autoridades capitalinas, de ahí que se autonombran “toreras del Zócalo”.

Tras su éxito en la venta de doraditas durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Lupita y su suegra llevaron una petición al Palacio de Gobierno, para que les permitan vender sus doraditas en el nuevo aeropuerto, por lo que por el momento se les abrió un espacio en el Mercado El Solar de Cencalli, que los fines de semana se ubica en el Complejo Cultural Los Pinos.

Durante el pasado fin de semana, Lupita, su esposo, Agustín Hernández, y su suegra, doña Silvia, montaron su puesto en el área gastronómica de este mercado, donde cientos de personas se formaron no solo para comprar una de sus doraditas, sino también para tomarle y tomarse la foto con la celebridad del momento.

Con humildad y hasta cierta incredulidad, Lupita posó para las fotos, para los videos, pero sin dejar de mover las manos, porque aunque su suegra y su esposo también estaban en la línea de venta, la mayoría de la gente quería las doraditas preparadas por las manos de Lupita, quien aprovechó el foco de atención para hacer la petición a las autoridades de que le den un lugar para vender, un lugar digno, pues ya está cansada de ser correteada, junto con su suegra, en el Zócalo al tratar de ganarse la vida vendiendo sus doraditas.

“Yo espero que me den un lugar para seguir vendiendo mis doraditas, porque nuestro punto de venta es el Centro Histórico, pero los policías nos maltratan mucho, a mis niños luego los avientan, por eso quiero pedirle al presidente que me dé un lugarcito, un lugar digno”, indicó Lupita.

Sobre cómo fue la venta en el AIFA, recuerda que fue su suegra quien le dijo que como se inauguraría el aeropuerto, irían a vender allá, por lo que el sábado y domingo previo a la apertura del AIFA, se dedicaron a preparar las doraditas, las cuales elaboran con maíz azul martajado y sirven con salsa, verde o roja, nopales con cilantro y frijoles, y las dan a un precio de 35 pesos.

“El lunes salimos de Toluca desde las seis de la mañana, pero en el carrito en el que íbamos se le descompuso a mi esposo, se le desvieló, estábamos en La Marquesa a punto de regresarnos cuando pasó un camión flecha roja y lo tomamos, nos dejó en Observatorio y de ahí tomamos un taxi que nos llevó con todas las cosas al Felipe Ángeles, llegamos y desde que nos instalamos la gente comenzó a comprar, ese día entre mi suegra y yo vendimos 200 doraditas, con lo de la pandemia ya no habíamos vendido tanto, fue un día de mucha suerte”, aseguró Lupita.

Por su parte, doña Silvia explicó que ella animó a su hijo y a su nuera a ir a vender al AIFA, porque cuando se inauguró el Aeropuerto de Toluca (1984), ella fue a vender y le fue muy bien.“Desde la pandemia ya no habíamos podido vender, porque en el Zócalo los policías se pusieron muy duros con nosotras, y ahora se me ocurrió que fuéramos a vender al Felipe Ángeles, porque cuando se inauguró el aeropuerto de Toluca yo fui a vender y gracias a Dios me fue muy bien, por eso ahora preparamos todo para irnos a trabajar, hicimos 200 doraditas, y gracias a Dios nos fue muy bien, las vendimos todas ese día”, indicó doña Silvia Martínez.

De acuerdo con el portal DataMéxico, del total de trabajadores informales en nuestro país: el 54% corresponde a mujeres con un salario promedio de $2.62k MX y 46% a hombres con un salario promedio de $4.18k MX.

