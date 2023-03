Son muchos los que piensan que un taco al día es la llave de la alegría y es que no hay nada más reconfortante que morder uno. Conforme se acerca a la boca, las papilas gustativas se preparan, la nariz es sobre estimulada con el aroma de la masa nixtamalizada, de la humeante carne asándose en la parrilla, o recién separada de su trompo; del fragante olor del cilantro y la cebolla, de esas aciditas gotas de limón que fueron rociadas y del baño de salsa que recibió antes de esa primera mordida.

No nos cansamos de comerlos. Por eso, a una semana del día del taco (para mí todos los días pueden serlo), le comparto dos locales en la Del Valle donde una tortilla envuelve un pedacito de felicidad. El primero llamó mi atención tiempo atrás gracias a una fila interminable que me recordó cuando la gente acampaba para comprar boletos de su banda favorita. En este caso, el escenario lo comparte un trompo y una parrilla, y la estrella es el sirloin.

Tacos de sirloin

Dos trompos de 50 kilos de sirloin cada uno se cuecen bajo la llama incandescente. El calor es intenso, pero el taquero no se inmuta. Él rebana la carne, avienta las tortillas a calentar y arma uno, dos, tres o los tacos que sean necesarios. Aparece el mesero, roba los platos de peltre para entregarlos a la mesa. En ella hay cinco salsas: de chile de árbol, de crema de chiles con aceite, de habanero con ceniza (mi favorita) y de morita con tamarindo. Unas gotas de limón, su jardín (cebolla y cilantro) y a ser feliz.

chile güero los pastorcitos

En la parrilla la historia es diferente. Si fuese un festival, sería el segundo escenario, donde tocan las bandas menos mainstream, pero igual de buenas. De ahí sale el chicharrón de queso y los chiles güeros, rellenos de carne y queso tipo asadero, arropados por una tortilla de harina. Antes de terminar los tacos, ya estaba tarareando, por cierto, los bajé con unacon su toque de canela. Llega el encore en forma de volcán de carne con hongos guisados con epazote y un flan napolitano. Salgo del local tan contenta que hasta me despido del taquero.

La segunda parte

Le hablaré de un lugar donde las tortillas se rellenan, se enrollan, se sumergen en aceite hirviendo y finalmente se bañan generosamente con , queso y crema. Aquí y en China les llaman flautas (bueno en China no creo), pero siendo estrictos, son tacos, dorados.

La entrada mágica del local (porque hay dos) es sobre Avenida Coyoacán. Ahí puedes dar un vistazo a las flautas tocando su mejor melodía: el tsssssssss que transforma una suave tortilla en una crujiente delicia. Hay de carne, pollo, papa, queso y frijol, y las especiales de cochinita, pastor y tinga. Para barrigas demandantes, sugiero pedir al menos cinco, pues el relleno es escaso.

Flautas en salsa verde

La de queso sería su “heat waves” de Glass Animals, o sea, la número dos, y la de carne su “as it was” de Harry Styles, la ganadora indiscutible (recuerde que andamos con la narrativa musical). A mí no me picó la salsa, está acidita y cumple muy bien su función combinada con la crema y el queso fresco rallado.

Muerda la flauta, dele un sorbo a la salsa que previamente tomó con cuchara y repita hasta terminar. Abrace a su compañía si así lo desea. Estoy segura que esta melodía le va a gustar. En este concierto que se llama vida, todavía hay muchas canciones por escuchar o tacos por comer, así que nos leemos pronto querido lector.

Los pastorcitos de sirloin

Dirección: Pedro Romero de Terreros 516-Local C, colonia Del Valle.

Whatsapp: 56 2360 8220.

Horarios: om., mar. y mié. 13:30 a 22:30 hrs., jue.-sáb. 14:30 a 23:30 hrs.,

Cheque promedio: $250.00

La campana, flautas ahogadas y pozole

Dirección: Avenida Coyoacán 360-C, colonia Del Valle. 55 6830 2903.

Horarios: lun.-vie. 12 a 23 hrs. sáb. 9:00 a 23 hrs. y dom. 9:00 a 22 hrs.

Cheque promedio: $200.00

