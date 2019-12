Los pastes son uno de los platillos típicos del estado Hidalgo, pero que fue introducido por los británicos. Este rico alimento está hecho de masa y que puede estar rellena de varios ingredientes.

Los pastes más conocidos son los de papa y carne, pero como en la gastronomía mexicana tenemos varios platillos, se les han ido sumado a la lista los rellenos de tinga, picadillo, mole, entre otros.

Y para los niños o quienes prefieren algo dulce también están los rellenos de piña, fresa, cajeta o chocolate . Si ya se te antojaron, no te preocupes, no tienes que ir hasta Hidalgo, hay lugares para comer pastes en la CDMX.

Pastes y empanadas Tony

Ubicado en la colonia Juárez, este es uno de los lugares para comer pastes en la CDMX. Además de poder deleitar tu paladar con los clásicos de papa, tinga, carne o frijol también encontrarás pastes rellenos de frijol con queso crema, manzana o hawaiano.

Dónde: Lisboa #22, colonia Juárez.

Horario: Lunes a viernes de 8 am a 8 pm, sábados y domingo de 8 am a 7 pm.

Pastes y empanadas El reloj

Si tienes antojo de pastes y te encuentras por la Narvarte entonces te recomendamos este lugar. Es un pequeño local que reconocerás por su fachada en color rojo y amarillo.

Tienen pastes relleno de rajas con queso, cajeta, arroz con leche, mole verde, entre otros. Además puedes acompañar tus pastes con agua de horchata o jamaica.



Dónde: Avenida Xola #1155, colonia Narvarte.

Horario: Lunes a viernes de 8 am a 7 pm y sábado de 8 am a 3 pm.



Pastes y empanadas Cacharelo

Otro de los lugares para comer pastes en la CDMX es este local ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. Pastes y empanadas Cacharelo llamará tu atención debido a su fachada en color amarillo y el olor a pastes.

Entre los pastes que venden están los de mole, papa, chorizo con papa, hawaiano, frijol, crema pastelera, piña, zarzamora y muchos más.

Dónde : Avenida Noé esquina Alicia #14, colonia Guadalupe Tepeyac.

Horario: Lunes a sábado de 9 am a 9 pm.

Pastes Polanco

Si trabajas por Polanco seguramente conoces este lugar para comer pastes y si no, nunca es tarde para que te des una vuelta y disfrutes de un rico paste.

Pastes Polanco es un pequeño local que ofrece a sus comensales pastes rellenos de papa con carne, salchicha con queso, de pepperoni y para aquellos que aman lo dulce podrán degustar unos rellenos de Nutella, arroz con leche, o fresa con queso crema.

Dónde: Prolongación Moliere esquina con Avenida Río San Joaquín, local 8.

Horario: Lunes a viernes de 10 am a 8:30 pm, sábado de 11 am a 8 pm y domingo de 11 am a 6 pm.

Pastes y empanadas Vikinga´s

Por último, te recomendamos este otro sitio para que no te quedes con el antojo de probar este platillo típico del estado de Hidalgo.

Pastes y empanadas Vikinga´s se encuentra en la zona norte de la CDMX, en este local encontrarás pastes de cochinita pibil, pastor, hawaiano, tinga, mole verde o rojo, Nutella con nuez, piña con queso, entre otros más.

Dónde: Avenida Guadalupe Victoria #49, colonia Cuautepec de Madero.

Horario: Lunes a domingo de 9 am a 8 pm.