Hay diversos factores que influyen en la perdida de peso, pues no solo depende de la alimentación, también depende del metabolismo, el ejercicio, el estrés y en el caso de las mujeres también influyen las hormonas.

A pesar de que se ha comprobado que para mantener el peso ideal necesitamos llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio, existen bebidas y remedios que conservan la promesa de hacerte perder peso fácil, rápido y casi sin ningún esfuerzo. En Menú te contamos sobre ellas y si es verdad o no lo que prometen.

Agua tibia con limón

Uno de los remedios más populares para bajar de peso es tomar un vaso de agua con limón en la mañana, pero no se ha demostrado que sea efectivo, pues, aunque es una fruta cítrica rica en antioxidantes y fibra, no es un alimento que queme grasa ni desintoxique el cuerpo según explica la Sociedad Argentina de Nutrición.







Jugos Detox

Existe una gran cantidad de jugos que prometen bajar de pesos y desintoxicar el organismo, pero no existe algún estudio que lo demuestre y de acuerdo con especialistas de nutrición, aunque se puede bajar de peso con estos jugos bajos en calorías este efecto podría ser solo pasajero, pues si no se lleva una dieta balanceada el peso que se perdió podría regresar tan fácil como se fue. Además, al ingerir la fruta en jugo pues al consumirlas de esta manera ganan azúcar y pierden fibra.





Té verde

El té verde es una de las bebidas más populares para perder peso, pues se piensa que la cafeína y las catequinas presentantes en este té pueden jugar un papel importante en nuestro metabolismo. Diversos estudios realizados por el National Institutes of Health señalan que las preparaciones de té verde parecen inducir una pérdida de peso que no es significativa, pues es pequeña y no es clínicamente importante.

