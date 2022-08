De qué son y para qué sirven los jugos que venden en la calle

Es común ver varios puestos de jugos cerca de escuelas, oficinas o en las paradas del transporte público, ya que la gente toma uno para refrescarse.



Sin embargo, El jugo es una bebida no solo refrescante y deliciosa, sino también nutritiva.



Por consiguiente, en los locales suelen preparar jugos con una serie de combinaciones de frutas y hiervas para aumentar sus propiedades saludables.

Aquí en Menú te contamos cuáles son esos jugos naturales que te ayudan a mejorar tu salud. Antes, cabe mencionar necesitas desinfectar las hiervas, así como las frutas o verduras, antes de preparar los jugos.

Jugo antigripal

Esta receta es una de las más frecuentes en el mercado. Como su nombre lo dice, el jugo antigripal sirve para combatir algunas enfermedades respiratorias como gripe y resfriados.

Foto: Yana / Unsplash

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una forma de combatir estas enfermedades consumiendo alimentos ricos en vitamina C, como lo son: la naranja, limón, toronja, guayaba, fresa y algunas frutas de temporada.

Para este jugo contra la gripe, la preparación consiste en un aso de jugo de naranja, un jugo de un limón, una guayaba y dos cucharadas de miel. Algunas recetas suelen ponerle 100 gramos de piña en trozos, jengibre o tres fresas, para hacerlo más efectivo.

De forma tradicional, esta bebida puede consumirse en las mañanas, antes de ir al trabajo o la escuela, y también durante el desayuno.

Jugo verde

Aunque su apariencia no es la mejor, el jugo verde es uno de los que más beneficios contienen, pues sirve para bajar los niveles de azúcar y bajar de peso.

Foto: Nathan Dumlao / Unsplash

Esta bebida consiste en medio nopal; ramas ramas apio, perejil, espinaca; un pedazo de jengibre; unos trozos de piña; aunque también hay personas que lo sirven con pepino, brócoli, lechuga, acelga, linaza y avena.

Leer más: Cuáles son los beneficios de la infusión de bugambilia para la salud

Toda esta mezcla de ingredientes ocasiona que la bebida tenga vitaminas y minerales que ayudan al sistema inmunológico, a la regeneración celular y a mejorar la digestión.

Si vas a preparar este jugo es recomendable tomarlo en ayunas o media hora después de haber ingerido alimento. Y no debes dejarlo reposar por más de 15 minutos porque los nutrientes se oxidan.

Jugo antioxidante

Este jugo es muy parecido al jugo verde, puesto que también tiene apio y perejil, ingredientes que poseen un alto contenido en clorofila.



No obstante, el jugo antioxidante no queda ahí, pues también manzana, piña, arándanos, jengibre, toronja o naranja, y kiwi que, si bien no es tan recurrente, es un buen antioxidante.

Foto: Alex Lvrs / Unsplash

En este caso, la clorofila ayuda al envejecimiento celular; el arándano sirve para combatir el colesterol; tanto la naranja como la toronja contienen vitamina C que ayuda a eliminar toxinas.

Jugo energético

Si lo que buscas es obtener más energía para rendir durante el día, tienes una práctica de deportes o quieres estudiar, este jugo es una buena fuente de carbohidratos.

El ingrediente principal es el plátano, debido a su contenido en potasio, y suele ir acompañado de granola, miel, jengibre y jugo de naranja.

Foto: Brenda Godinez / Unsplash

Otras recetas van acompañadas con pera, remolacha, zanahoria, avena, piña, mango o menta.

Este jugo se caracteriza por ser rico en fibra, nutrientes que aumentan el ánimo (como la vitamina C) y ayudan a elevar las defensas del sistema inmune.

Leer más: Para qué sirve hervir la cáscara de mandarina

Jugo anticruda

Existen un sinfín de métodos para curar la cruda o la resaca, desde comer algo con mucho picante, hasta tomar cosas calientes.

En este caso, el alcohol hace que te deshidrates y que tu sistema neurológico falle, por lo que le tomará de uno a tres días recuperarse.

Foto: Couleur / Pixabay

Para esto existen jugos anticruda que pueden ayudar a alivianar los síntomas. Por ejemplo, el jugo con zanahoria, jengibre y manzana ayuda a recuperar sales minerales y desintoxica el cuerpo gracias a la vitamina B y C.

Hay otras opciones como el jugo de tomate con pepino y cebolla que, si bien no tiene un buen sabor, los antioxidantes y la fibra ayudan al metabolismo para eliminar toxinas.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters