Debido a que en esta pandemia es recomendable restringir las salidas al máximo, te compartimos algunas recetas de sopas hechas con ingredientes económicos y que además te rendirán varios días para evitar las salidas al mercado.

Es importante que una vez preparada la sopa, debes dejar enfriar y conservarla en recipientes de plástico libres de BPA para evitar que se dañen en pocas horas.

Sopa de pollo con tallarines

Ingredientes

1.6 ml de caldo de pollo

1 1/2 pechuga de pollo sin huesos ni piel

1 diente de ajo finamente picado

80 g de tallarines

4 champiñones rebanados

Cebollín fresco al gusto

Procedimiento

1. Coloca el caldo de pollo en una cacerola.

2. Agrega la pechuga de pollo y el ajo. Deja hervir 30 minutos aproximadamente o hasta que el pollo se suavice.

3. Una vez que esté suave la pechuga, retira de la cacerola y desmenúzala. Agrega a la cacerola del caldo los tallarines, los champiñones y el cebollín picado. 4. 4. Cocina durante cinco minutos o el tiempo que indiquen las instrucciones de la pasta hasta que esté lista. Agrega el pollo previamente deshebrado y cocina por cinco minutos más. Agrega sal al gusto.

(istock)

Sopa de lentejas

Ingredientes

1/2 kilo de lentejas

¼ de cebolla finamente picada

1 ramito de cilantro finamente picado

2 dientes de ajo finamente picados

4 o 5 jitomates

150 gramos de tocino (opcional)

Aceite de olivo para freír

2 litros de agua limpia

Sal al gusto

Procedimiento

1. Cuece en una cacerola, las lentejas con sal y un poco de aceite. Una vez suaves, apaga el fuego y deja reposar.

2. Si agregas tocino, este debe freírse en una olla aparte y se separa cuando esté dorado, pero en la misma grasa, fríe el jitomate (picado o molido), la cebolla y el ajo. En caso de que no uses tocino o, que éste no haya soltado suficiente grasa, agrega un poco de aceite de olivo.

3. Una vez que todo está integrado y sazonado, vacía las lentejas cocidas con todo y el agua donde hirvieron. Debe quedar bastante caldo.

4. Cuando todo esté hirviendo, agrega el tocino frito y el cilantro y deja cocinar por unos minutos más

5. Al momento de servir puedes decorar con un huevo duro.

(Flickr)

Sopa de papa con albóndigas

Ingredientes

4 papas grandes

½ kilo de carne molida

10 jitomates

1 lt de agua o caldo de pollo

4 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla picada

4 dientes de ajo finamente picados

1 taza de perejil picado

2 huevos

1 taza de pan molido

Sal y pimienta al gusto

Procedimiento

1. En un tazón de buen tamaño mezcla la carne con la cebolla, ajo, perejil, huevos y pan molido; agrega sal al gusto y con las manos limpias haz esferas pequeñas. Reserva.

2. Corta a la mitad los jitomates y hierve con sal hasta que su piel se pueda desprender; quita la piel y licúa con el agua o caldo de pollo. Vierte la mezcla en una olla hasta que hierva y agrega las albóndigas. Deja cocer por 15 minutos y agrega sal si lo necesita.

3. Puedes agregar las papas previamente cocidas a la salsa después de haber agregado las albóndigas, o las puedes hornear a 200°C por hasta que estén doradas y servir encima del caldo con perejil al gusto.

(Potatoes USA)

Pasta de macarrón con verduras en salsa de jitomate

Ingredientes

300 g de macarrones

1 cebolla finamente picada

1 calabacita

1 zanahoria

1 lata (400 g) de jitomate picado

1 cucharadita de orégano seco

1 manojo de hojas de albahaca

1 taza de caldo de verduras

Sal y pimienta al gusto

Procedimiento

1. Cocina y escurre la pasta de acuerdo con las instrucciones del paquete.

2. Pica la calabacita y corta la zanahoria en rodajas para freírlas junto a la cebolla en una cucharada de margarina durante cinco minutos o hasta que la cebolla esté tierna. Agrega los tomates, el orégano y el cacito de Caldo Vegetal. Una vez que hierva baja el fuego y cocina durante 10 minutos más.

3. Agrega la calabacita y cocina por 5 minutos más. Una vez que está lista se vierte sobre la pasta. Sirve y agrega la albahaca fresca como aderezo.

(Knorr)