¿Cuál es la hora recomendada para cenar?

Debido al estilo de vida acelerado que llevan varios habitantes de México, es frecuente cenar a altas horas de la noche. Pero, ¿es recomendable hacerlo? En Menú te compartimos cuál es el horario ideal.

Un reciente estudio publicado en la revista médica The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, demostró que cenar tarde ocasiona un aumento en los niveles de azúcar en la sangre e incremento en el peso afectando nuestra salud..

Es importante mencionar que para llegar a la conclusión anterior se estudió a 20 voluntarios, de ambos géneros, por partes iguales. Una porción del grupo cenaba a las 18:00 horas y la otra a las 22:00 horas. Todos degustaban los mismos alimentos y se iban a dormir a las 23:00 horas.

Los resultados arrojaron un incremento del 20% en los niveles de azúcar en la sangre entre quienes cenaban más noche. Además de que los niveles de grasa quemada eran menores en un 10%.



Foto: Pixabay

Como ves, es importante cenar temprano y siempre con un horario establecido pues, “si la hora a la que comemos no es la adecuada, se produce una desincronización", explica Ana Beatriz Rodríguez, catedrática de Fisiología y experta en Crononutrición de la Universidad de Extremadura.

Otro punto que hay que considerar es que los hidratos de carbono no se metabolizan igual que durante el desayuno, por lo que se acumula más grasa entre más noche se ingieran. Ello no solo puede significar un problema de peso, al haber una mayor acumulación de tejido adiposo, crece el riesgo de padecer enfermedades como diabetes, síndrome metabólico, alzheimer, aumento de colesterol, depresión, ansiedad e insomnio, entre otras.

¿Qué alimentos cenar y cuáles evitar?

Entre los alimentos que se recomienda consumir durante la cena están:

Pescado

Leche

Frutos secos

Alimentos altos en proteína, tales como yogurt griego o huevo



Foto: Pexels

Por el contrario, no es recomendable cenar mucho o alimentos muy "pesados" es decir con una alta cantidad de carbohidratos porque ocasionarán una mala digestión y traerán problemas de sueño. Siguiendo esta línea, los psicólogos canadienses Tore y Russell Powell investigaron la relación entre los hábitos alimenticios y los patrones de sueño y, encontraron que las personas que comen a altas horas de la noche tienen sueños más confusos, debido a las molestias gastrointestinales.

También es recomendable evitar alimentos ricos en grasa como los fritos y capeados y, el exceso de hidratos de carbono como pasta o arroz.

¿Cuál es la hora recomendable para cenar?

Lo ideal sería hacerlo entre las 18:00 y 20:00 horas. Al cenar entre este horario el cuerpo podrá hacer una digestión adecuada y después concentrarse en descansar y renovar sus tejidos.

“La alimentación, junto con la luz y el ejercicio, es fundamental para sincronizar nuestro reloj interno, el que marca nuestro sueño, la temperatura corporal, el metabolismo y la producción de hormonas. Por ello, aunque el tipo de alimentos y su cantidad obviamente importan, también es relevante el momento de comerlos porque ese reloj condiciona el efecto que tienen en el organismo", explicó el dietista nutricionista de la Academia Española de Nutrición y Dietética, Ramón de Cangas.

Y, muy importante, no tengas miedo a la cena, mantén horarios establecidos para llevarla a cabo, pero nunca te la saltes, es parte fundamental de una buena alimentación, al igual que la comida y el desayuno.

