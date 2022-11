Conoce a los ganadores de México Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2022

Tras una larga jornada, el México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, evento que congrega a expertos conocedores nacionales e internacionales en el tema de los vinos y espirituosos, ha dado a conocer a las bebidas ganadoras de su edición 2022.

México Selection by Concours Mondial de Bruxelles Coahuila 2022 premia con medallas a 160 vinos y 53 espirituosos de México y los Estados Unidos.

El campeonato se llevó a cabo en Parras, en el estado de Coahuila, donde 28 personalidades expertas nacionales e internacionales, cataron un total de 737 vinos y espirituosos, de 21 estados productores de México y los Estados Unidos, “País Invitado de Honor 2022”.

Las distinciones divididas en medallas Gran Oro, Oro y Plata, se otorgan con el fin de reconocer las características organolépticas de los vinos y espirituosos mexicanos, a través de una competencia sana que impulsa la producción de bebidas de calidad.





Durante la sexta edición de México Selection by CMB, los estados que consiguieron el mayor número de preseas fueron Baja California con un total de 72, de las cuales cuatro corresponden a Gran Oro, seguido por el estado anfitrión, Coahuila con cuatro Gran Oros y un total general de 30 medallas. Asimismo, en la categoría de las bebidas espirituosas, destacaron los estados de Oaxaca y Jalisco.

Te compartimos la lista de los galardonados para que celebres con ellos los logros de la vitivinicultura mexicana y de la industria nacional de espirituosos.



Vinos Revelación México Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2022

2022 Revelación Vino Tinto: Las Nubes Selección de Barricas 2020 - Viñedo Las Nubes - Baja California

2022 Revelación Vino Blanco - Los Cedros Chenin Blanc 2021 - Bodega Los Cedros - Coahuila

2022 Revelación Vino Rosado - Camino Corazón Rosado 2022 - Vinícola Camino Corazón - Coahuila

2022 Revelación Vino Espumoso: Hypatia 2018 - El Cielo - Valle de Guadalupe, Baja California

2022 Revelación Vino Estados Unidos: Louis M. Martini Napa Valley 2018- Louis M. Martini Winery - Napa Valley





Espirituosos Revelación México Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2022

2022 Revelación Mezcal: Vixi Falconi Madrecuishe - César Augusto Falconi Giner - Oaxaca

2022 Revelación Tequila: Don Valente Blanco Tahona - Marco Antonio Jáuregui H. - Jalisco

2022 Revelación Espirituoso: Sanrojo - LR Impulsora - Querétaro



Gran Medalla de Oro

Tintos

Parvada Selección del Enólogo 2018 - Vinícola Parvada - Coahuila.

Monasterio Cabernet y Merlot 2019 - Quinta Monasterio SA de CV - Baja California

Casa Madero Gran Reserva Shiraz 2018 - Vinícola San Lorenzo, S.A de C.V - Coahuila

Monte Xanic Cabernet Sauvignon y Merlot 2021- Monte Xanic, S. de R.L. de C.V. - Baja California

Lavista Assemblage Malbec y Merlot 2020 - Bodegas San José Lavista SA DE CV - Guanajuato

Las Nubes Selección de Barricas 2020 - Viñedo Las Nubes - Baja California

Blancos

Los Cedros Chenin Blanc 2021 - Bodega Los Cedros - Coahuila

Rosados

Camino Corazón Rosado 2022 - Vinícola Camino Corazón - Coahuila

Espumosos

Hypatia 2018 - El Cielo - Valle de Guadalupe, Baja California



Estados Unidos

Louis M. Martini Napa Valley 2018- Louis M. Martini Winery - Napa Valley

Medalla de Oro

Tintos

Duetto Tempranillo y Cabernet Sauvignon 2019 - Bodegas de Santo Tomás - Baja California

De Cote Merlot - Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2018 - Bodegas de Cote S.A. de C.V. - Querétaro

Ábora 2020 - Puerta del lobo - Querétaro

Vino Tinto Perseus 2017 - Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV - Baja California

El Gran Vino Tinto 2017 - Château Camou SAPI de CV - Baja California

Hacienda Florida Cabernet - Shiraz Gran Reserva 2019 - Alkurum - Coahuila

Xecué Kummey 2021 - Vinos Xecue S de RL de CV - Baja California

Corona del Valle Reserva Malbec 2017 - Bodega Corona del Valle SA de CV - Baja California

Tres Raíces Pinot Noir 2021 - Veba Distribuciones Internacionales S.A. de C.V. - Guanajuato

Vino Tinto San Antonio Hool Cabernet Sauvignon 2019 - Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV - Baja California

Península Espaldera 2016 - Vinícola L.A. Cetto, S.A. de C.V. - Baja California

Tribos Ensamble 2018 - Bodegas Tribos - Coahuila

Lavista Reserva Malbec 2019 - Bodegas San José Lavista SA DE CV - Guanajuato

Tres Raíces Blend 2020 - Veba Distribuciones Internacionales S.A. de C.V. - Guanajuato

Redes 2019 - Casa Zamora Bodega de Vino - Baja California

Cuatro Ángeles Coupage 2021 - Mundo Verde Y Cia., S.A. de C.V. - Coahuila

Etiqueta Blanca 2017 - Tintos del Norte 32, S.A de C.V. - Baja California

3IO Syrah - Merlot - Cabernet Sauvignon 2020 - Hacienda del Marques Parras - Coahuila

Cumulus 2020 - Viñedo Las Nubes - Baja California

Lavista Malbec 2020 - Bodegas San José Lavista SA DE CV - Guanajuato

Rivero Gonzalez Cabernet Franc 2019 - Productos Exclusivos Buena Fe SA de CV - Coahuila

Rolu Tempranillo 2020 - Vinícola Rolu - Baja California

Vino Tinto Hilo Negro Escala 2018 - Compañía Agroindustrial Vinicola - Baja California

Parvada Syrah 2020 - Vinícola Parvada - Coahuila

Fusión 2018 - Productos del Campo Vibe, Sa de Cv - Coahuila

Lavista Merlot 2020 - Bodegas San José Lavista SA DE CV - Guanajuato

Casa Veramendi Syrah Reserva Privada 2019 - Casa Veramendi, S.de P.R. de R.L. - Baja California

Unico Gran Reserva 2019 - Bodegas de Santo Tomás - Baja California

Vino Tinto Hilo Negro Ricrac 2020 - Compañía Agroindustrial Vinicola - Baja California

Puerta del Lobo Ensamble de barricas 2020 - Puerta del lobo - Querétaro

Vino Tinto Copernicus 2019 - Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV - Baja California

Guanamé Merlot 2020 - Vinícola Pájaro Azul - Guanajuato

Blancos

Pozo de Luna Sauvignon Blanc 2021 - Vinícola Pozo de Luna, S.A. de C.V. - San Luis Potosí

Avante Blanco 2021 - Casa Zamora Bodega de Vino - Baja California

Flor de Norte 32 Blanco 2020 - Tintos del Norte 32, S.A de C.V. - Baja California

Sauvignon Blanc Sierra Blanca 2021 - Vinícola L.A. Cetto, S.A. de C.V. - Baja California

Don Leo Sauvignon Blanc 2021 - Viñedos Don Leo S.a. de C.V. - Coahuila

Vino Blanco Capricornius 2020 - Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV - Baja California

Kuiiy Blanco 2020 - Viñedo Las Nubes - Baja California

Vinaltura Terruño Blanco 2021 - Vinaltura SA de CV - Querétaro

Rosados

Piscis Rose 2021 - Vino Y Se Fue - San Luis Potosí

San Juan de La Vaquería Rosado 2021 - Comercializadora San Juan de La Vaqueria S de Rl de Cv - Coahuila

Espumosos

Altos Norte Vinícola Bruto 2021 - Vinícola SJT S.A. de C.V. - Jalisco



Estados Unidos

Blanco

Dark Horse Pinot Grigio 2021 - La Madrileña S.A. de C.V. - Central Coast, Estados Unidos

Tinto

Abstract by Orin Swift 2020 - Gallo Winery - California, Estados Unidos

MacMurray Estate Vineyards 2018 - La Madrileña S.A. de C.V. - California, Estados Unidos

Machete by Orin Swift 2018 - Gallo Winery - California, Estados Unidos

The Prisoner 2019 - Vinos Viñedos y Bodegas - California, Estados Unidos

Plata

Tinto

Inizio 2018 - Vinicola Sierravita - Cabernet-sauvignon 60%, Tempranillo 15%, Syrah / Shiraz 15%, Merlot 10% - Valle de Guadalupe, Baja California

Viña Dolores Merlot Gran Reserva 2018 - Freixenet de México, S.A. de C.V. - Merlot 100% - Querétaro, México

Tres Raíces Syrah 2020 - Syrah / Shiraz 100% - Veba Distribuciones Internacionales S.A. de C.V. - Guanajuato

Vino Tinto G&G By Ginasommelier Gran Reserva Malbec 2017 - Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV - Malbec 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Tuma Ensamble 2019 - Productos del Campo Vibe, Sa de Cv -Syrah / Shiraz 50%, Malbec 30%, Cabernet-sauvignon 20%- Coahuila

Tempranillo Sierra Blanca 2020 - Vinicola L.A. Cetto, S.A. de C.V. - Tempranillo 100% . Valle de Guadalupe, Baja California

San Juan de La Vaqueria Reserva 2017 - Comercializadora San Juan de La Vaqueria S de Rl de Cv - Cabernet-sauvignon 90%, Merlot 10% - Coahuila

De Cote Merlot Gran Reserva 2018 - Bodegas de Cote S.A. de C.V. - Merlot 100% - Querétaro

Casa Madero Cabernet Sauvignon 2021 - Vinícola San Lorenzo, S.A de C.V - Cabernet-sauvignon 100% - Valle de Parras, Coahuila

Xperiencia Cabernet Sauvignon 2020 - Edgar Nieto y fondemar - Cabernet-sauvignon 100% - San Vicente, Baja California

Lomita Cabernet 2020 - Bodegas Hacienda La Lomita S.C. de R.L. de C.V. - Cabernet-sauvignon - Valle de Guadalupe, Baja California

Tribos Shiraz 2019 - Bodegas Tribos - Syrah / Shiraz 100% - Coahuila

Reserva Magna 2021 - Casa Pedro Domecq - Pinot noir 100% - Baja California

Tres Raíces Caladoc 2020 -Veba Distribuciones Internacionales S.A. de C.V. - Caladoc 100% - Guanajuato

Vino Cavall 5 2020 - Viñedos Cavall 7 - Cabernet-sauvignon 20%, Malbec 20%, Merlot 40% - Chihuahua

Tres Pies Tempranillo 2020 - Tres de Vino - Tempranillo 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

G&G By Gina Sommelier Gran Reserva Malbec 2019 - Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV - Malbec 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Atempo Merlot 2018 - Bodegas de Cote S.A. de C.V. - Merlot 70%, Cabernet-sauvignon 30% - Querétaro

Casa Madero Malbec 2021 - Vinícola San Lorenzo, S.A de C.V - Valle de Parras, Coahuila

Estoico Tempranillo - Merlot 2021 - Vinicola Casa de Quesada SA de CV - Tempranillo 60%, Merlot 40% - Aguascalientes

804 2021 - Vinícola Casa Momentos Sas de CV - Merlot 40%, Cabernet-sauvignon 30%, Cabernet franc 30% - Valle de Guadalupe, Baja California

Las Nubes Petite Sirah 2017 - Viñedo Las Nubes - Petite syrah 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Flight crew ensamble 2021 - Gabriel Ernesto Gallardo Quevedo - Cabernet-sauvignon 34%, Petite syrah 33%, Merlot 33% - Valle de Guadalupe, Baja California

Huno Cabernet Sauvignon 2020 - Hacienda del Marques Parras - Cabernet 100% - Valle de Parra, Coahuila

Chateau Domecq Tinto 2019 - Casa Pedro Domecq - Cabernet-sauvignon 60%, Merlot 30%, Nebbiolo 10% - Valle de Guadalupe, Baja California

Tres Raíces Cabernet Franc 2020 - Veba Distribuciones Internacionales S.A. de C.V. - Cabernet franc 100% - Guanajuato

Madera 5 Tempranillo - Cabernet 2017 - Cava Aragon 126, S De R.l De C.v - Tempranillo 60%, Cabernet 40% - Baja California

Xecué Malbec 2018 - Vinos Xecue S de RL de CV - Malbec 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Primer Disparo Blanc de Noir 2022 - Hugo Martinez Aguilar - Malbec 100% - San Luis Potosí

Camino Corazon Brujula 2020 - Vinicola Camino Corazón - Tempranillo 70%, Syrah / Shiraz 20%, Merlot 10% - Valle de Parras, Coahuila

Cacholá Cabernet Sauvignon 2020 - San Pablo Impex SA de CV - Cabernet-sauvignon 90%, Merlot 10% - Zacatecas

Vino Tinto Polaris 2018 - Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV - Cabernet-sauvignon, Malbec, Cabernet franc, Merlot - Valle de Guadalupe, Baja California

Terco Merlot 2018 - Bodegas y Viñedos la Terquedad - Merlot 100% - Querétaro

Vino Tinto Hilo Negro Nido de Abeja 2020 - Compañía Agroindustrial Vinicola - Primitivo 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Teziano Cabernet Sauvignon 2017 - Tintos del Norte 32, S.A de C.V. - Cabernet-sauvignon 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Monte Xanic Merlot 2021 - Monte Xanic, S. de R.L. de C.V. - Merlot 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Cofa 2020 - Casa Zamora Bodega de Vino - Barbera 100% - Valle de Santo Tomas, Baja California

3IO Cabernet Sauvignon - Malbec - Merlot 2020 - Hacienda del Marques Parras - Cabernet-sauvignon 60%, Malbec 30%, Merlot 10% - Valle de Parras, Coahuila

Chateau Domecq Tinto 2018 - Casa Pedro Domecq - Cabernet-sauvignon 60%, Merlot 30%, Nebbiolo 10% - Valle de Guadalupe, Baja California

Tres Raíces Nebbiolo Sangiovese 2021 - Veba Distribuciones Internacionales S.A. de C.V. - Nebbiolo 50%, Sangiovese 50% - Guanajuato

Previo-Paso de Serra 2019 - PASO DE SERRA - Malbec 70%, Merlot 20%, Syrah / Shiraz 10% - Querétaro

Santo Tomás Tinta México 2021 - Bodegas de Santo Tomas - Barbera 50%, Merlot 50% - Valle de Santo Tomás, Baja California

Ojo de Halcón 2016 - Vinos Lt - Nebbiolo 50%, Syrah / Shiraz 50% - Valle de Guadalupe, Baja California

Canto de Sirenas Malbec 2019 - Mario Ulises Ruiz - Malbec 100% - Guanajuato

Rolu Blend 2020 - Vinicola Rolu - Tempranillo 40%, Nebbiolo 40%, Cabernet-sauvignon 20%- San Vicente, Baja California

G&G By Gina Sommelier Reserva Especial 2018 - Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV -Tempranillo- Valle de Guadalupe, Baja California

Chateau Camou Cabernet Sauvignon 2018 - Château Camou SAPI de CV - Cabernet-sauvignon 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Xecué Cabernet Sauvignon 2018 - Vinos Xecue S de RL de CV - Cabernet-sauvignon 90%, Nebbiolo 10% - Valle de Guadalupe, Baja California

Cabernet Sauvignon Sierra Blanca 2019 - Vinicola L.A. Cetto, S.A. de C.V. - Cabernet-sauvignon 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Los Nietos 2019 - Vitivinícola Emeve SA de CV - Cabernet franc, Cabernet-sauvignon, Merlot - Valle de Guadalupe, Baja California

Tres Ríos Syrah 2020 - Vereda de Plata S.p.r. de R.l. de C.v. - Syrah / Shiraz 100% - Chihuahua

El Cielo Caipirinha Reserva 2018 - Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV - Cabernet-sauvignon 78%, Syrah / Shiraz 17%, Nebbiolo 3%, Malbec 2% - Valle de Guadalupe, Baja California

Don Perfecto Tempranillo 2021 - Cordillera Real De Parras Spr De Rl De Cv - Tempranillo 60%, Syrah / Shiraz 20%, Cabernet-sauvignon 20% - Valle de Parras, Coahuila

Corona del Valle Reserva Cabernet Sauvignon 2017 - Bodega Corona del Valle SA de CV - Cabernet-sauvignon 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Viñedos de la Reina Nebbiolo 2019 - Viñedos de la Rein - Nebbiolo 100% - San Vicente, Baja California

Indómito Viognier 2021 - Vinícola Casa de Quesada SA de CV - Viognier 100%- Aguascalientes

Tres Raíces Tempranillo 2019- Veba Distribuciones Internacionales S.A. de C.V.- Tempranillo 100% - Guanajuato

Retinto 2020 - Viñedos Azteca SA de CV- Syrah / Shiraz 60%, Merlot 30%, Tempranillo 10%- Syrah / Shiraz 60%, Merlot 30%, Tempranillo 10% - Querétaro

Maglen Saga Nebbiolo 2020 - Vinicola Maglen - Nebbiolo 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Vino Tinto Sirius 2017 - Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV - Nebbiolo - Valle de Guadalupe, Baja California

Xecué Reserva 2014 - Vinos Xecue S de RL de CV - Syrah / Shiraz 30%, Cabernet-sauvignon 30%, Merlot 30%, Nebbiolo 10% - Valle de Guadalupe, Baja California

Sophie Cabernet Franc 2019 - Vinícola Santa Elena de Aguascalientes SA de CV - Cabernet franc 100% - Aguascalientes

Vino Tinto Centaurus 2018 - Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV - Malbec 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Emeve Shiraz 2021 - Vitivinícola Emeve SA de CV - Syrah / Shiraz 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Tres Rios Cabernet Sauvignon 2020 - Vereda de Plata S.p.r. de R.l. de C.v. - Cabernet-sauvignon 100% - Chihuahua

Cosecheros 2019 - Pagos Rodriguez s de rl de cv - Cabernet-sauvignon 50%, Tempranillo 50% - Valle de Guadalupe, Baja California

Scielo Reserva Syrah 2020 - Productos Exclusivos Buena Fe SA de CV- Syrah / Shiraz 100% - Valle de Parras, Coahuila

La Cetto Cabernet Sauvignon Reserva Privada 2017 - Vinicola L.A. Cetto, S.A. de C.V. - Cabernet-sauvignon 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Laberinto Malbec 2021 - Cava Quintanilla - Malbec 100% - San Luis Potosí

Don Perfecto Malbec S. Syrah 2021 - Cordillera Real De Parras Spr De Rl De Cv - Malbec 60%, Syrah / Shiraz 20%, Cabernet-sauvignon 20% - Valle de Parras, Coahuila

Corona del Valle Reserva Merlot 2017 - Bodega Corona del Valle SA de CV- Merlot 100%- Valle de Guadalupe, Baja California

Viñedos de la Reina Syrah 2020 - Viñedos de la Reina - Syrah / Shiraz 93%, Viognier 7%- San Vicente, Baja California

Distinto Merlot - Carignan 2021- Vinos y Bodegas Distinto S de RL de CV- Merlot 74%, Carignan 26% - Valle de Guadalupe, Baja California

Ruber Cardinal Merlot Roble Americano 2018 - Ruber Cardinal -Merlot 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Blanco

Santos Brujos Chardonnay 2021 - Chardonnay 100% - Baja California, Valle de Guadalupe - Viñas Del Sol Sa De Cv

Primer Lavista Blanco 2022 - Sauvignon Blanc 50%,, Chenin blanc 50% - Guanajuato - Bodegas San Jose Lavista SA DE CV

Chateau Domecq Blanco 2021 - Chardonnay 60%, Viognier 40% - Baja California, Valle de Guadalupe - Casa Pedro Domecq

Indómito Viognier 2021 - Indómito Viognier 2021 - Aguascalientes - Vinicola Casa de Quesada SA de CV

Atempo Verdejo 2022 - Verdejo 100% - Querétaro - Bodegas de Cote S.A. de C.V.

Scielo Blanco 2022 - Chardonnay 100% - Coahuila, Parras - Productos Exclusivos Buena Fe SA de CV

Dos Búhos Sauvignon Blanc 2021 - Sauvignon Blanc - Guanajuato - Bodega Dos Búhos

Atempo Albariño 2022 - Albariño 100% - Querétaro - Bodegas de Cote S.A. de C.V.

Don Luis Viognier 2021 - Viognier 100% - Baja California, Valle de Guadalupe - Vinicola L.A. Cetto, S.A. de C.V.

Edición Limitada Fumé Blanc 2021 - Sauvignon Blanc 100% - San Luis Potosí - Cava Quintanilla

Casa Madero Gran Reserva Chardonnay 2021 -Chardonnay 100%- Coahuila , Parras - Vinícola San Lorenzo, S.A de C.V

Tres Raíces Sauvignon Blanc Fermentado en Barrica 2021 - Sauvignon Blanc 100% - Guanajuato- Veba Distribuciones Internacionales S.A. de C.V.

Reserve White 2020 - Chardonnay 100%- Kendall Jackson Vintners- Estados Unidos, California

Rosados

RU Rosa de Uva 2021 - Bodegas del Viento - Cabernet-sauvignon 70%, Pinot noir 30% - Coahuila

Vino Rosado Hilo Negro Tricot 2021 - Compañía Agroindustrial Vinicola - Primitivo 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Hacienda Florida Rosado 2021 - Alkurum - Grenache 60%, Cabernet-sauvignon 40% - Coahuila

Monte Xanic Rose 2021- Monte Xanic, S. de R.L. de C.V. - Grenache 100% - Valle de Guadalupe, Baja California

Bodegas Los Cedros Rosado 2021 - Productos del Campo Vibe, Sa de Cv - Malbec 54%, Tempranillo 46%- Coahuila

Naranjas

RG Naranja 2021 - Palomino 80%, Riesling 20% - Coahuila, Parras - Productos Exclusivos Buena Fe SA de CV

Espumosos

Puerta del Lobo Brut Nature 2020 - Xarel·lo 60%, Macabeo 40% - Querétaro - Puerta del lobo

Viña Dolores Semi Seco - Macabeo 50%, Xarel·lo 40%, Ugni blanc 10% - Querétaro - Freixenet de México, S.A. de C.V.

Vinaltura Espuma Bajio Blanc de Blancs - Chenin blanc 50%, Chardonnay 50%- Querétaro - Vinaltura SA de Cv

RGNY Sparkling White - Estados Unidos, New York and East Coast (North Fork of Long Island) - Productos Exclusivos Buena Fe SA de CV

Colibrí 2021 - Viñedos Azteca SA de CV - Grenache 100% - Querétaro

Espirituosos

La Atlixquense - Criollo Mexicano Mezcal Artesanal -Mujeres del Mezcal y Maguey de México - Puebla, México

Entremanos Blanco - Tequilas Tinajas de México SA de CV - México

Sotol Blanco Hacienda de Canutillo - Rey David Destileria S.A de C.V - Coahuila

Monte Marea Raicilla Agave Maximiliana - Mujeres del Mezcal y Maguey de México - Jalisco, México

Mezcal Local Destilado Con Hierbas - Jerónimo Dorbecker - Oaxaca

Pua Mezcal Reposado Espadin 2022 – Zulu Real State Sapi de CV - Oaxaca

Nobiliario - Hacienda de Peñasco Sa de Cv - San Luis Potosí

Efímero 40° - Hacienda de Peñasco sa de cv - San Luis Potosí

Las Canteras Tetecalco Guerrero Mezcal Artesanal Guerrerense . Mujeres del Mezcal y Maguey de México - Guerrero, México

Suspiro de Maguey - Espirituosos santa Cecilia - México

Don Valente Añejo - Marco Antonio Jáuregui Huerta - México

Tlahuel 45° Lobos - Grupo Teotl R SA de CV - México

Tequila 5 de Mayo - Fanylem S.a. - México

Rusé - Rusé - Coahuila

Manchado Bacanora Joven - Mujeres del Mezcal y Maguey de México - Sonora

Mezcal Rajabule Barril 2022 - Tutuma Horizonte Sustentable, S.A. de C.V.- Oaxaca

Zignum Mezcal Añejo Cristalino - Mezcales Casa Armando S.A. de C.V. - Oaxaca

Tortuga Tulum - Destilados de Alambique S.A. de C.V. - México

Tantoyuca Reserva 5 años - Vino de Miel - Apícola Tantoyuca - Veracruz

Tesopaco 18-70 Dieciocho Setenta Bacanora Blanco - Mujeres del Mezcal y Maguey de México - Sonora

Señorío Mezcal Abocado - Mezcales Casa Armando S.A. de C.V.- Oaxaca

Tequila Tau - Importadora Y Exportadora Mave, S.a. de C.v. - Jalisco

Mezcal Popol Vuh 2021 - Comercializadora de Productos Suntuarios - Oaxaca

Mezcal Promesa Artesanal Cuishe Joven 2022 - Mezcal Promesa Artesanal - Oaxaca

Sotol Rey David - Rey David Destileria S.A de C.V - Coahuila