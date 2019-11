Los rábanos son tubérculos que en la cocina mexicana suele utilizarse para acompañar el pozole . El más popular de los rábanos es el rojo, pero hay más tipos de rábanos que seguramente no conoces.

A continuación te presentamos algunos de ellos así como los beneficios que le aportan a tu cuerpo.



Rábanos rojos

Este tubérculo lo puedes encontrar casi en todos los mercados y es uno de los tipos de rábanos más conocidos, por ser un ingrediente básico del pozole. Su color y tamaño los hacen llamativo, además es crujiente y tiene un sabor suave.

Rábanos blancos chinos

Un tipo de rábanos que no es tan conocido es el rábano blanco, o también conocido como rábano Daikon. De acuerdo The Spruce Eats, estos tuberculos pueden ser utilizados en sopas y se recomienda no comerlos crudos ya que su sabor mejora cuando son cocidos o asados.

Rábanos negros

Los rábanos negros también son conocidos como rábanos españoles. Este es uno de los tipos de rábanos que podrás reconocer por su característico color, pero no te dejes engañar ya que por dentro son blancos como los demás de estos tubérculos.

Son utilizados principalmente en ensaladas y tienen un sabor más fuerte que los rábanos rojos por lo que son ideales para realzar el sabor de los platillos.

Rábanos de desayuno francés

Aunque este rábano también es de color rojo, se diferencia porque es más alargado y en la parte final tiene un color blanco. Balcony Garden Web menciona que este es uno de los tipos de rábanos que maduran rápidamente por lo que su cosecha dura entre 25 y 30 días, además su sabor es mucho más delicado que el de los rábanos rojos.





Beneficios

En su mayoría, todos los tipos de rábanos contienen potasio, vitamina K, vitamina B6, calcio, magnesio, fósforo, entre otros nutrientes. De acuerdo con un estudio publicado en Springer Link, los rábanos contienen isotiocianatos, una sustancia que puede ayudar a eliminar células cancerígenas.

Otro de los beneficios de los rábanos es que pueden mejorar el funcionamiento del sistema digestivo, prevenir el estreñimiento debido a la cantidad de fibra que contienen e incluso a prevenir las úlceras gástricas que pueden ser provocadas por padecimientos como la colitis , menciona Healthline.

El portal Food Ndtv en un artículo recomienda comer rábanos para controlar la presión sanguínea, esto debido a su alto contenido en potasio. Por si fuera poco, estos tubérculos aportan antocianinas las cuáles pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y también protegen al corazón.

Un beneficio más de todos los tipos de rábanos es que fortalecen al sistema inmunologico, se sabe que estas verduras tienen un alto contenido de vitamina C, la cual puede proteger o disminuir los síntomas de gripe. Además, si quieres retrasar la aparición de arrugas puedes incluir en tu dieta rábanos ya que estimulan la producción de colágeno.