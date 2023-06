El restaurante peruano Central se ha convertido este martes en el número uno de la lista The World's 50 Best Restaurants, que ha celebrado en Valencia su vigésimo primera edición. Es la primera vez que un restaurante latinoamericano logra la primera posición en dicha lista. Cabe destacar que en el año 2022, Central fue el número uno de la edición latinaomericana de tan afamada lista.

Leer más: Virgilio Martínez celebra el "momento increíble" de la cocina latinoamericana

Capitaneado por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, Central pasa de la segunda a la primera posición de esta lista, que sitúa en el número dos a Disfrutar; en el 3 a Diverxo (Madrid) y en el 4 a Asador Etxebarri (Atxondo).

Central sustituye en esta posición al danés Geranium, que sale de la clasificación para unirse al salón de la fama "Best of the Best" de antiguos restaurantes número 1, donde ya estaban los españoles El Bulli y El Celler de Can Roca o el francés Mirazur.

Leer más: Virgilio Martínez: antología de recetas de Latinoamérica

VALENCIA, 20/06/2023.- Los chefs del restaurante peruano "Central", Virgilio Martínez y Pía León (i), reciben el premio al mejor restaurante del mundo 2023, durante la gala en la que la organización de los World's 50 Best Restaurants ha dado a conocer el listado de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2023, este martes en el Palau de les Arts de Valencia. EFE/Manuel Bruque

¿Quién es Pía León?

Ella junto a su esposo Virgilio Martínez lidera la cocina de Central y otros proyectos en donde la investigación de ingredientes y de territorio es necesaria, un ejercicio de campo e intelectual que concentran en Mater. fue la ganadora del premio The World’s Best Female Chef Award 2021 en la lista de The 50 Best Restaurants, además de lograr posicionar sus otros dos proyectos en dicha lista: Kjolle y Mil dentro d elos 100 mejores de ese mismo año con la sposiciones 90 y 95 respectivamente.

Leer más: Pujol recibe a la chef peruana Pía León, come con ella

¿Quien es Virgilio Marínez?

Virgilio Martínez Véliz, es un chef y empresario peruano, así como uno de los representantes, a nivel mundial, más importantes de la gastronomía de Perú, pues en 217 fue reconocido con el premio ‘Chefs' Choice, un galardón que es decidido según el voto de los propios cocineros de todo el mundo.

En 2010, Virgilio abrió Central, el restaurante que en pocos años lo proclamaría embajador de la cocina peruana en todo el mundo. En 2020 su restaurante entró en el sexto puesto, en la lista ‘The World’s 50 Best Restaurants”, y que hoy en día es considerado como uno de los mejores en todo el mundo.

VALENCIA, 20/06/2023.- Los chefs del restaurante peruano "Central", Virgilio Martínez y Pía León (i), reciben el premio al mejor restaurante del mundo 2023, durante la gala en la que la organización de los World's 50 Best Restaurants ha dado a conocer el listado de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2023, este martes en el Palau de les Arts de Valencia. EFE/Manuel Bruque

Leer más: 6 preguntas para conocer el trabajo de Pía León

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/mi-cuenta